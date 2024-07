«Ibba» ferdig i Lyn – gir seg som profesjonell fotballspiller

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Oslo-klubben i egne mediekanaler.

– Man blir litt stum, og jeg vet ikke helt om det har gått opp for meg enda. Jeg har hatt to fantastiske år her i Lyn, forteller 39-åringen.

Ibba har spilt for Lyn siden klubben var i 3. divisjon. Han rakk å runde 40 kamper i rødt og hvitt. I fjor var han svært delaktig da Lyn rykket opp til 1. divisjon.

– Klubben har gått fra baller som spretter overalt og iskalde treningsbaner, til å være der den er i dag. All ære til Glenn (Hartmann) og Jan Halvor (Halvorsen) for jobben de har gjort, forteller Ibba videre.

39-åringen har vært skadeplaget de siste årene. Nå er den profesjonelle fotballkarrieren over.

– Fotball skal være gøy, og da er det ikke verdt det når man bare går rundt og har vondt. Nå skal jeg få brukt tid med familien og venner, sier han.

Nylig ble det kjent at Lyn-trener Halvorsen blir i klubben ut 2026-sesongen.

