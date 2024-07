Danmark vant jevn kamp mot Sverige – da er Norge nærmere gruppeseier

Danskene fikk en god start og ledet 6-1 etter sju spilte minutter. Svenskene hevet seg og tok også ledelsen i det 21. minutt, men det sto 14-14 til pause.

Etter hvilen fortsatte de å følge hverandre tett, og kampen sto og vippet i sluttminuttene. Med tre ubesvarte mål de siste fem minuttene sikret danskene forspranget som ordnet seier.

Dermed er det likt mellom Norge, Sverige og Danmark i gruppe A etter tre spilte kamper. De skandinaviske landene har alle fire poeng hver, mens Tyskland, Sør-Korea og Slovenia har to poeng hver.

De norske håndballkvinnene innledet mesterskapet med firemålstap for Sverige. I kamp to slo de tilbake med nimålsseier over Danmark, før det ble 26-20-seier over Sør-Korea tirsdag.

Norge møter Slovenia torsdag.