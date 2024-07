Borch og Helseth sjanseløse i OL-semifinalen i dobbeltsculler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

For å avansere måtte Borch og Helseth ende blant de tre beste i heat med vertsnasjonen Frankrike, Irland, New Zealand, USA og Tyskland. Den norske båten fikk det imidlertid for tøft og var aldri i nærheten av finaleplass.

Borch og Helseth avanserte lørdag rett fra det innledende heatet etter kruttsterk roing. Den norske duoen hadde full kontroll på annenplassen, men stoppet å ro like før mål. Det gikk likevel bra.

– Det var veldig deilig å sitte i midten av løpet og sige fra uten at det var full gass. Det var en god følelse, og så må vi gjøre noen små justeringer, sa Helseth til NTB.

Etter oppsamlingsheatet opplyste OL-troppens medieansvarlig Halvor Lea at Borch slet med magen.

– Det er udramatisk. Det er relativt marginalt. Hvis man kjenner noe, så skal man ta en vurdering og ha fokus på det som skal til for å bli bedre, sa Helseth om lagkameraten.

I den første semifinalen holdt Serbia stø kurs mot finaleplass, men Nikolaj Pinemov stoppet å ro like før mål. Dermed ble det nummer fire.

Les også: Helseth og Kavlie til OL-finale i dobbeltsculler – videre etter thrilleravslutning