Over én million så åpningsseremonien i Paris-OL

617.000 seere fulgte i snitt NRK-sendingen, mens på TV Norge var det i snitt 112.000 seere, melder Kampanje.

Henrik Skatvedt i NRK Analyse forteller om seertallene hos NRK.

– OL-festen i Paris startet med solide 617.000 seere under åpningsseremonien på NRK. Hele 1.185.000 seere var på et tidspunkt innom i løpet av den fire timer lange sendingen. Dette er tall som vitner om stor interesse for sommerlekene som skal underholde oss i dagene som kommer, sier Skatvedt.

Åpningsseremonien ble holdt på Seinen i Paris og varte i over fire timer.

Det regntunge showet i Paris endte med at OL-ilden ble tent under en varmluftsballong, før sangstjernen Céline Dion satte punktum for kvelden ved å synge Edith Piaf-sangen «L'Hymne à l'Amour» fra Eiffeltårnet.

