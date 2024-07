Finalehåpet ute for Norges dobbeltfirer i roing

Lørdag endte Norges dobbeltfirer på fjerdeplass i heat med Nederland, Storbritannia, Tyskland og Romania. Dermed måtte nordmennene ut i oppsamlingsheat, der de to beste ville sikre plass i finalen.

Tyskland best

Det ble for tøft for den norske kvartetten, som endte på tredjeplass bak Tyskland og Sveits.

Sveits fikk en klart best start på oppsamlingsheatet, mens det var veldig jevnt mellom Norge, Romania og Tyskland like bak. Estland sakket akterut tidlig.

Tyskland fikk opp dampen og knep seieren foran Sveits, men Norge hadde best fart på oppløpet. Dessverre kom den norske spurten akkurat for sent og det endte med den sure tredjeplassen, med veldig knapp margin.

Sveits på andreplass klokket inn på tiden 5.52.55, mens nordmennene kom i mål på tiden 5.53.13. Tyskland vant på 5.52.39.

B-finale

Dermed blir det bare B-finale for Kristoffer Brun, Oscar Helvig, Jonas Juel og Erik Solbakken. Den settes i gang på onsdag, kl. 12.02.

Startskuddet i finalen går 12.26 samme dag. Tyskland og Sveits tar plass i A-finalen, sammen med Storbritannia, Italia, Nederland og Polen.

I starten av mai besluttet roforbundet å sette sammen en dobbeltfirer. Solbakken/Juel og Brun/Helvig kjempet i utgangspunktet om å sitte i Norges dobbeltsculler. Roforbundet mente imidlertid at sjansen for et godt resultat i OL var større i en dobbeltfirer.