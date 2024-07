Den svenske sølvvinnerens foreldre fikk ikke billett – så finalen på storskjerm utenfor hallen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det burde være et par billetter til finalistene. Vi har spurt, og Victor har spurt, men arrangøren bryr seg ikke, sier far Jan opprørt til TT.

– Vi sendte melding til Victor om at vi er her, men vi kommer ikke inn, sier mor Ulrika.

Kvelden før finalen søkte de frenetisk etter billetter på nett, men lyktes ikke. Det ble ikke bedre da de så på bildene fra finalen at det var flere ledige plasser.

Irritasjonen over ikke å komme inn tok ikke bort gleden over sønnens suksess. 21-åringen hang med helt til bare to skyttere sto igjen. Han la press på Sheng Lihao, men kineseren sto imot og tok gullet med en margin på åtte tidels poeng.

Lindgren måtte vente på seiersklemmen fra foreldrene til han kom ut fra arenaen.

Mennenes finale gikk uten norsk deltakelse. Jon-Hermann Hegg hadde finaleplassen inne inntil det 60. og siste kvalifiseringsskuddet søndag, men så fikk han sin første og eneste nier og mistet finale med to tidels poeng.