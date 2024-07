Mektig opphenting av Kong – sikret Hongkongs tredje gull i sommerleker

Kong tørket gledestårer etter å ha stått imot både motstanderen og et entusiastisk hjemmepublikum med Frankrikes president Emmanuel Macron i spissen.

Det var Hongkongs tredje gull i olympiske sommerleker. Brettseileren Lee Lai-shan vant i 1996, mens florettfekteren Cheung Ka-long vant i Tokyo for tre år siden.

– Jeg tenkte bare at det ville være flaut å tape så klart, sa Kong.

Macron var ikke eneste prominente tilskuer i fektehallen. USAs førstedame Jill Biden og Rolling Stones-vokalist Mick Jagger var også på tribunen i løpet av lørdagen.

Mallo-Breton fyrte opp publikum på sin vei mot finale, særlig da hun lå under 10-13 mot ukrainske Dzjoan Besjura 36 sekunder før slutt i 16-delsfinalen, men vendte til 14-13.

I finalen var det hun som ble offer for en mirakuløs opphenting. Macron forlot tribunen for å trøste henne og mistet dermed en dramatisk sabelfinale for menn. Den endte med at sørkoreanske Oh Sang-uk slo tunisiske Fares Ferjani 15-12.