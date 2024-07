Sveriges sandvolleyballduo innledet OL med oppskriftsmessig seier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

OL-favorittene vant med settsifrene 21-14, 21-19 og plukket dermed med seg en oppskriftsmessig triumf fra første kamp i puljespillet.

Anders Mol og Christian Sørum er regjerende olympiske mestere fra Tokyo i 2021. Sistnevntes beinbrudd i mars har imidlertid gjort at OL-oppkjøringen ikke har vært optimal. Til tross for det gikk den norske duoen helt til topps i den siste oppkjøringsturneringen i Wien.

Åhman og Hellvig har tatt sandvolleyballverden med storm de siste to årene og er verdensenere. De sto blant annet i veien for Mol og Sørum under EM i München i 2022.

Den norske duoen turneringsåpner mot chilenske Marco Grimalt og Esteban Grimalt søndag klokken 21.