Reistad i trening – fortsatt stor usikkerhet rundt skadesituasjonen

Reistad har slitt med en vond ankel etter en treningskamp mot Frankrike tidligere i juli. Hun var ikke aktuell for torsdagens OL-åpning mot Sverige.

Søndag venter Danmark i kamp nummer to.

– Det går gradvis framover steg for steg. Hun er ikke kampklar per nå, men kommer stadig nærmere. Når det gjelder Danmark-kampen er det akkurat nå 50-50, nokså nøyaktig, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Søndagens oppgjør blir ikke mindre viktig av at mannskapet til Hergeirsson røk 28-32 mot Sverige. Et nytt tap vil være et skudd for baugen.

På spørsmål fra NTB om han savnet Reistad i torsdagens åpningskamp, svarer landslagssjefen:

– Den gjengen som spilte i går klarte seg bra uten Henny i forhold til det å skape nok målsjanser til å vinne kampen. Men når du spør sånn, kunne alle tenkt seg å ha med Henny i alle kamper. Det utgjør en stor forskjell.

Mens islendingen og et utvalg spillere møtte pressen dagen etter Sverige-nesestyveren, trente Reistad sammen med lagvenninnen Ingvild Bakkerud. Med seg hadde de blant annet folk fra Olympiatoppen.

Spørsmålet er når Norges største stjerne kan bli spilleklar. Det er høyst usikkert.

Det som er helt sikkert er at eventuelle endringer i den norske troppen til Danmark-kampen må meldes inn senest klokken 22 lørdag kveld.

Reistad har vunnet det meste som er å vinne som håndballspiller, men OL-gull har hun ennå ikke vunnet. 25-åringen ble kåret til verdens beste spiller i fjor.

