Paris-OL: Regn i vente under åpningsseremonien

Det er ventet at det skal begynne å regne i den franske hovedstaden i 18-tiden. Åpningsseremonien starter klokken 19.30.

Også ifølge Yr er det ventet regn i Paris fredag kveld. Temperaturen vil trolig ligge i overkant av 20 grader, ifølge meteorologene.

Fredagens spektakulære åpningsseremoni er den første som vil være utenfor et stadion, og hundretusenvis av tilskuere vil følge de rundt 90 båtene med anslagsvis 7500 utøverne langs Seinen.

Samtidig er sikkerhetsoppbudet like enormt. Franske Le Monde skriver at over 30.000 politifolk og sikkerhetspersonell vil være involvert under seansen.

Katrine Lunde (håndball) og Christian Sørum (sandvolleyball) er de norske flaggbærerne under fredagens åpningsseremoni.

Les også: Planlagt i tre år – slik blir åpningsseremonien foran 320.000 tilskuere