Norske klubber kompenseres med 3,8 millioner kroner etter fotball-VM i 2023

Det viser en oversikt NTB har fått tilsendt fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

På toppen av lista troner Rosenborg, som fra Fifa kompenseres med 497.000 kroner. Etter trønderne følger Vålerenga (398.000) og Brann (299.000).

Ni medlemsnasjoner mottar til sammen mer i kompensasjon enn Norge. Engelske og spanske klubber får til sammen et tosifret antall millioner kroner med henholdsvis 15,8 og 11,1 millioner hver.

Til sammen fordeles 124 millioner kroner på 1041 klubber. De er igjen fordelt på 48 av Fifas medlemsnasjoner. Den totale summen dekker klubbene til samtlige av de 736 spillerne som var involvert i VM.

De 124 millioner kronene fordeles også på klubber som har bidratt til utviklingen av VM-spillerne fra de var 12 til 22 år gamle. Det skal ifølge Fifa sikre at klubber kan tilby best mulige forhold for unge talenter.

– Modellen er avgjørende for å sikre det globale fotballøkosystemet, til fordel for både grasrot- og profesjonelle klubber, heter det fra Fifa.

I 2019 mottok 822 klubber fordelt på 39 medlemsnasjoner kompensasjon.

