Bobb roses etter oppvisning i treningskamp

Både Bobb og Erling Braut Haaland var å se fra start da Manchester City tapte 3-4 mot Celtic. Det var Premier League-mesterens første oppkjøringskamp foran kommende sesong.

Til tross for tapet gjorde Bobb en veldig god figur og høster ros fra Manchester Evening News. Avisen gir Bobb 8 av 10 på sin vurdering.

«En scoring han feiret motvillig, men han sto bak to flotte assist – ett fint raid som satte opp (Maximo) Perrone og et innlegg til Haaland. Han forsterket uttalelsen før kampen om at han er på rett plass og klar til å ta sjansen sin», står det i vurderingen.

Bobb fikk best karakter av samtlige spillere.

Haaland får også en god karakter og beskrives som en som virker klar til en ny sesong. MEN skriver også at han «hadde scoret hattrick om det ikke hadde vært for Kasper Schmeichels heltemodige innsats».

Manchester City fortsetter oppkjøringen med treningskamp mot Milan i New York lørdag.

