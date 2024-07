Nordås nær Diamond League-seier i London: – En bra generalprøve

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rogalendingen klokket inn til tiden 3.49,06. Det holdt til 2.-plass bak australieren Oliver Hoare (3.49,03).

Nordås var marginer unna å ta sin andre Diamond League-seier. Tidligere i sommer vant han 3000-meteren i Stockholm.

– Det går rette veien. Tiden var ikke så god, men det var en bra generalprøve, sa Nordås til NRK og viste til at OL i Paris blir hans neste oppgave.

Lørdagens konkurranse var hans første for sesongen på én engelsk mil (1609,344 meter). Nordås har 3.48,24 som personlig rekord.

Det ble en dramatisk start på løpet da begge de britiske hjemmehåpene Neil Gourley og George Mills falt og var ute etter få meter.

– Det er litt derfor jeg er lunken i starten, for jeg var redd for å havne inne i mølja. Hvis en havner i mølja, er det plutselig pang og rett ned, sa Nordås om hvorfor han gikk for en forsiktig åpning.

For et par uker siden opplyste Norges Friidrettsforbunds sportssjef Erlend Slokvik til NTB at Nordås etter planen skulle løpe 3000 meter i London. En uke senere hadde han byttet distanse.

Josh Kerr har årsbeste i verden med 3.45,34 på «drømmemila». Tiden satte han i Eugene i mai da Jakob Ingebrigtsen ble nummer to. Verken Kerr eller Ingebrigtsen deltok i London.

Nordås tok i fjor en sensasjonell bronse i VM på 1500-meteren, men har i år slitt litt med å finne formen. Forrige uke fikk han en opptur da han løp inn til sjetteplass i Diamond League-stevnet i Monaco. 3.31,06 var også ny sesongbeste for hans del.

Les også: Nordås nummer seks da Ingebrigtsen vant på ny europeisk rekord i Monaco