Terland klar for Manchester United – signerte toårskontrakt

Manchester United opplyser om overgangen i sine mediekanaler. Terlands kontrakt med Brighton løp ut 30. juni.

– Jeg er veldig glad for å signere for Manchester United, og jeg kan ikke vente med å slutte meg til laget. Jeg er veldig glad for at jeg kommer til å ha supporterne på min side denne sesongen, sier Terland til klubbens hjemmesider.

Terland har signert en toårskontrakt med opsjon på ytterligere ett år, opplyser klubben.

I slutten av juni skrev BBC at 23-åringen var høyt oppe på de rødkleddes ønskeliste. Før Norges EM-kvalifiseringskamper i mai og juni fortalte landslagssjef Gemma Grainger til NTB at Terland hadde flere alternativer å velge mellom.

– Hun har jobbet hardt for å komme i denne posisjonen og ha flere alternativer å velge mellom. Jeg har tro på at hun gjør det som er best for henne, sa Grainger.

Valget landet til slutt på Manchester United. The Guardian skrev søndag at partene hadde kommet til enighet om en toårskontrakt.

– Forrige sesong viste hun virkelig hva hun kan, og tallene snakker for seg selv. Vi har veldig mange spennende offensive spillere, og hun er én av dem, sa Grainger til NTB i starten av juli.

Sist sesong ble rødtrøyene nummer fem i den engelske superligaen. Klubben klarte likevel å ta sitt første trofé med seier i FA-cupen. I Manchester United blir Terland lagvenninne med Lisa Naalsund.

Tidligere i sommer forlot den spanske angriperen Lucia Garcia klubben. Det samme har den engelske stjernekeeperen Mary Earps og kaptein Katie Zelem gjort.

– Det blir tøft å fylle tomrommet etter de spillerne. Der har klubben en real jobb å gjøre for å si det sånn. Mary har reddet oss ved så mange anledninger og Zelem har spilt fast i alle årene hun har vært her. Jeg skjønner ikke helt hvordan de skal klare å erstatte dem, men jeg håper de klarer det, sa Naalsund til NTB nylig.

