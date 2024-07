Njie fikset Kåffa-seier i midnattsola med sitt første eliteseriemål: – Deilig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sju minutter før full tid avgjorde Momodou Lion Njie med et hodestøt og sørget for tre poeng til Oslo-laget.

– Det er deilig. Tre poeng er så viktig. Vi har alltid vært positive, vi har vært gode i veldig mange kamper. Det har ikke helt gått vår vei, men i dag gjør det det, sa matchvinneren til TV 2.

Før det hadde Johannes Hummelvold Nuñez sendt gjestene i føringen da han scoret i sin sjette strake bortekamp, før Jakob Romsaas utlignet.

– Dette er kanskje den mest ufortjente seieren i Eliteseriens historie. Vi var veldig dårlige i dag. Tromsø er et av de beste lagene vi har møtt, men vi klarer å få et resultat på en dårlig dag. Vi har hatt mange gode dager hvor vi ikke har vunnet, så sånn sett er det fortjent, sesongen sett under ett, sa Nuñez til TV 2.

VAR-protester stoppet lenge kampen, og det ble lagt til hele 14 minutters tilleggstid. Oslo-laget holdt likevel unna og kunne til slutt innkassere seieren.

Resultatet sørger for at KFUM klatrer til åttendeplassen i Eliteserien, mens Tromsø er seks plasser bak med fire poeng mindre.

Les flere saker om KFUM Oslo her

Sterk borteform

Jonas Hjorth ble byttet på i pausen, og fire minutter etter sidebyttet la han ballen til rette for Nuñez som hamret til fra 14 meter. Ballen gikk forbi en rekke Tromsø-spillere og inn i nettet til 1–0.

Like etter timen spilt utlignet hjemmelaget. Lasse Nordås headet et innlegg på tvers av boksen, og fra to meter skled Romsaas inn 1–1.

Ti minutter før full tid skulle samme mann ha sørget for 2-1, men spissen sendte ballen over.

Da kunne isteden Njie heade inn 2-1-scoringen etter et flott innlegg fra Nuñez.

Les også: Dette er Kåffa-børsen etter seieren over Tromsø i midnattsola (+)

Bunnstrid

Tromsø hadde en marerittaktig start på sesongen der de røk på tap i alle sine fem første kamper. Klubben har bedret formen den siste tiden og gikk inn oppgjøret ett poeng over direkte nedrykk.

KFUM imponerte i sesonginnledningen etter opprykket, men har levert svakere resultater den siste tiden. Oslo-klubben gikk inn i oppgjøret uten seier i de fem foregående oppgjørene.

Tromsø møter Strømsgodset på bortebane søndag. KFUM skal bryne seg på Molde på fremmed gress samme runde.

– Jeg er stolt av at vi lider oss gjennom den første omgangen, da vi møter et godt Tromsø-lag. Jeg er også stolt av måten både trenerteam og spillergruppa bidrar til at vi løser det i pause, og så er det godt å endelig vippe en kamp i vår favør igjen. Det er en helt vanvittig følelse, og i dag ser vi den karakteren og det trøkket som vi elsker å se i spillergruppa, sier Kåffa-trener Johannes Moesgaard.

Les også: Tøff kamprekke venter etter dårlig Kåffa-periode: – Må gjøre det bedre for å overleve (+)

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 14

Tromsø – KFUM Oslo 1–2 (0–0)

Romsaa Arena, 5267 tilskuere.

Mål: 0–1 Johannes Hummelvoll Nuñez (50), 1–1 Jakob Romsaas (63), 1–2 Momodou Lion Njie (84).

Dommer: Marius Lien.

Gult kort: Lasse Nordås, Runar Norheim, Tromsø, Shola Akinyemi, KFUM Oslo.

Lagene:

Tromsø (3-2-3-2): Jakob Haugaard (Simon Thomas fra 17.) – Mamadou Thierno Barry, Tobias Guddal, Vetle Skjærvik (Anders Jenssen fra 90.) – Yaw Paintsil (Sakarias Opsahl fra 90.), Runar Norheim – Jens Hjertø-Dahl (Felix Winther fra 81.), Ruben Yttergård Jenssen, Kent-Are Antonsen (Markus Johnsgård fra 90.) – Jakob Romsaas, Lasse Nordås.

KFUM Oslo (3-4-2-1): Emil Ødegaard – Shola Akinyemi (Momodou Lion Njie fra 45.), Ayoub Aleesami, Haitam Aleesami – Håkon Hoseth, Simen Hestnes, Robin Rasch (Sverre Sandal fra 90.), David Hickson (Jonas Hjorth fra 45.) – Teodor Berg Haltvik (Remi-André Svindland fra 73.), Petter Nosa Dahl (Moussa Njie fra 89.) – Johannes Hummelvoll Nuñez.

Runde 14: Fredrikstad – Molde 0-0, Lillestrøm – Strømsgodset 3-1, Odd – HamKam 1-2, Sandefjord – Bodø/Glimt 2-1, Viking – Kristiansund 2-0, Brann – Haugesund 1-1, Tromsø – KFUM Oslo 1–2.

---