Knallsterkt Skeid 2 slo Frigg og tok sin første seier siden seriestart

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid 2 kom med en fryktelig sterk startellever torsdag og stilte med åtte som har spilt A-lagsfotball enten i fjor eller i år. Thor Lange, Ousmane Diallo Toure, Andreas Stensrud, Emil Tjøstheim, Noah Fjellestad, Kabamba Kalabatama og Daniel Lunde var alle involvert mot Frigg.

Det var også tydelig å se at dette var en kamp som betydde mye for hele Skeid som klubb i form av at A-lagstrener Vilde Rislaa var nesten like aktiv på sidelinjen som rekruttrener Martin Dolvik. Skeid 2 åpnet sesongen med å ta fire poeng på de to første kampene, før de siden den gang kun har tatt ett poeng på de siste 12 kampene.

Dermed har de lenge ligget nest sist på tabellen, men klubben har nok merket den siste tiden at det er ganske så krise om A-laget rykker opp til OBOS-ligaen, samtidig som 2. laget rykker ned til 4. divisjon. Derfor kom de så sterkt som de gjorde torsdag.

Samtidig kom Frigg med bare tre (!) spillere på benken og et noe svekket lag, men de blåkledde hadde ikke tapt på elleve kamper før oppgjøret mot Skeid 2 og var store favoritter. I tillegg vant de 6-0 over nettopp Skeid 2 for bare en måned siden.

Sterk Skeid-start

Men ballen er rund, og til slutt vant Skeid-rekruttene 4-3 i det som var en heseblesende og spinnvill kamp som hadde det meste.

Skeid-rekruttene fikk en drømmeåpning på kampen og gikk opp til 1-0 før det var spilt 2 minutter.

1-0 ble til 2-0 da Daniel Lunde var som Jamie Vardy i boksen. Spissen dukket opp på bakre stolpe etter en retur etter et skudd av Mikkel Lindbäck og pirket ballen i mål fra kloss hold. Dermed sto det på smått sjokkerende vis 2-0 til Skeid 2.

Og hjemmelaget fortsatte å kjøre. Skeid trodde de hadde gått opp til 3-0 etter 25 minutter etter en corner ved Lunde igjen, men dommeren mente Evensen ble dyttet i det han skulle opp og bokse.

Gjestene var heller ikke ufarlige og hadde flere store sjanser før de reduserte til 1-2 etter 38 minutter. Stian Barane ble meid ned i boks og fikk straffe, og fra elleve meter var Ulrik Ferrer sikker som alltid.

Overkjøring etter hvilen

Frigg kom ut i 100 i 2. omgang og fikk en gigantisk mulighet etter minuttet. Ferrer burde bare ha stanget ballen i mål fra fem meter etter en corner, men headet ballen i kunstgresset og langt over.

Like etter var Ferrer alene gjennom, men en oppofrende blokk av Noah Fjellestad sørget for at ballen gikk ut til kast og ikke i mål. Etter den livlige starten på 2. omgang roet det seg flere hakk, og Skeid 2 mistet all initiativet de hadde fra 1. omgang.

Derfor var det fortjent da Frigg utlignet til 2-2 ved Peder Nomell etter halvspilt 2. omgang. Etter et vedvarende Frigg-press dukket Nomell opp på tre meter og pirket ballen i mål fra kloss hold. Dermed var lagene like langt med 22-23 minutter igjen.

Kontroversiell Skeid-ledelse

Så utspilte det seg noe bisarre scener på Nordre Åsen. Diallo fikk seg en trøkk i ansiktet og ble liggende i nærmere ett minutt, men dommeren valgte å ikke blåse. Og til slutt slo Lunde ballen inn i boks og traff pannebrasken til Kalabatama.

Han vant duellen mot Evensen, men ballen havnet i beina på Emil Tjøstheim. Han satte ballen i åpent mål fra fem meter – på hel volley i lufta.

Like etter brukte Diallo kort tid, hvis du er Skeid-fan, på et frispark. Da fikk han kjapt høre det av trener Rislaa.

– Bruk mer tid, sa Rislaa til Diallo.

– Jeg har gult kort, kom det tilbake fra Diallo, som fikk gult kort for drøying etter et kast i 1. omgang og høstet latter fra de fremmøtte.

Skeid vant tross store Frigg-sjanser

75 minutter var spilt da Skeid 2 fikk en gigantisk mulighet til å gå opp til 4-2 da Katabamba kom alene med Evensen. Istedenfor å skyte selv fant han Tjøstheim på 15 meter, som skjøt. Ballen ble reddet på strek, men den burde virkelig Skeid 2 utnyttet bedre.

Skeid 2 var faktisk best etter 3-2-målet og kunne fort ledet med to da Lunde fikk skyte upresset fra 15 meter. Men spissen hadde på den berømte ryggsekken og skjøt langt over.

Men til slutt kom målet, og hvem andre enn Kalabatama? Spissen var årvåken da han fikk ball på 30 meter og så at Evensen sto på 20 meter. Kalabatama valgte å prøve seg på en helfrekk chip, og da den kom ned med snø på, lå den i mål. Det utløste elleville jubelscener hos Skeid 2!

Men kampen er ikke over før dommeren har blåst av. Frigg brøt høyt i banen og Ferrer spilte en lekker gjennombruddspasning til Barane. Etter litt om og men fikk han pirket ballen i mål fra 12 meter til 3-4. Dermed var det full kamp igjen.

Og gjett om det ble spenning på overtid. Frigg fikk frispark på 30 meter og Holmedahl tok fire skritts løpefart. To sekunder senere sang ballen i tverrligger. Nærmere kom ikke Frigg, som dermed gikk på et surt tap i kampen om opprykk.

Kampfakta

Norsk Tipping-ligaen avd. 3, runde 15

Skeid 2 – Frigg 4-3 (2-1)

Nordre Åsen, 100 tilskuere

Mål: 1-0 Kabamba Kalabatama (2), 2-0 Daniel Lunde (22), 2-1 Ulrik Ferrer (38, straffe), 2-2 Peder Nomell (68), 3-2 Emil Tjøstheim (71), 4-2 Kalabatama (84, 4-2 Barane (87)

Gule kort: Ousmane Diallo, Kristoffer Aarflot, Skeid 2. Stian Barane, Frigg.

Skeid 2: Eskil Vestbø - Ousmane Toure, Thor Lange (Balder Hanke etter 46), Noah Fjellestad, Mohammad Tleimat - Andreas Stensrud, Emil Tjøstheim, Leon Dahlstrøm, Ivar Eftedal, Daniel Lunde - Kabamba Kalabatama.

Frigg: Egil Evensen - Marius Cassidy, Øyvind Heia (Håkon Vold Krogh etter 40), Trygve Løberg, Samuel Gray - Stian Barane, Joakim Holmedahl, Benjamin Rio-Moe, Adonai Kidane - Ulrik Ferrer, Peder Nomell (Ebrima Sawaneh etter 67)

