Gråtkvalt Vingegaard takket familien etter Pogacar-stikk: – Hadde aldri trodd dette

På onsdagens tøffe fjelletappe var Vingegaard sterkest og sikret etappeseieren like foran Pogacar.

Pogacar sikret seg også 16 nye poeng i klatrekonkurransen, og sloveneren tar dermed igjen Abrahamsen i kampen om den rødprikkede trøya.

Nordmannen får likevel fortsette å sykle i den ettersom Pogacar beholder ledelsen i sammendraget.

Abrahamsen er nå nummer to i klatrekonkurransen. Han er tre poeng bak Pogacar og fem poeng foran Vingegaard på tredjeplass.

– Det er veldig emosjonelt for meg etter den krasjen jeg hadde, og betyr mye etter det jeg har vært gjennom de siste månedene. Jeg hadde ikke klart dette uten familien, og er egentlig bare glad for å være her. Det betyr så mye for meg å vinne etappen, og spesielt for familien. De var der og støttet meg hele tiden, sier Vingegaard til arrangøren før han ble spurt om Pogacars angrep:

– Jeg klarte ikke å følge angrepet hans, som var veldig sterkt. Jeg måtte bare sette mitt eget tempo, og måtte bare kjempe. Jeg trodde ikke jeg klarte å ta han igjen, og jeg er overrasket over at jeg klarte å slå han i spurten. Jeg trodde aldri jeg skulle klare dette for tre måneder siden, sier Vingegaard.

Nesten historisk

Aldri før i Tour de France-historien har en rytter tatt klatretrøya på 1. etappe og beholdt den også etter den 11. etappen.

I 1984 hadde belgiske Ludo Peeters klatretrøya fra 1. til 10. etappe, men mistet den etappen som fulgte. Samme skjebne rammet også Abrahamsen.

Ingen Uno-X-ryttere klarte å komme seg i brudd på den 11. etappen, tross forsøk fra både Tobias Halland Johannessen og danske Magnus Cort. Abrahamsen lå også foran i hovedfeltet og prøvde seg, men var aldri i nærheten av å etablere et brudd.

Tempo fra start

Etter en særdeles rolig etappe dagen før, åpnet den 11. etappen i Tour de France i et voldsomt tempo. Flere lag hadde håp om brudd og etappeseier, noe som førte til flere bruddforsøk direkte fra start.

Uno-X-rytterne Tobias Halland Johannessen og Magnus Cort var begge nær ved å etablere hvert sitt kjøresterke brudd tidlig på etappen. Begge bruddforsøkene ble hentet inn av et hovedfelt med UAE-laget til sammenlagtleder Tadej Pogacar i spissen. Det ble også flere andre bruddforsøk tidlig på etappen.

Det førte til en snittfart på nær 50 km i timen på starten av etappen, noe som ga trøbbel for flere av rytterne. Både spanske Ion Izagirre og franske Alexis Renard måtte bryte rittet tidlig på etappen.

Etter hvert klarte ti mann å komme seg i et brudd, men avstanden ned til hovedfeltet lå på rundt to minutter mesteparten av tiden. Opp mot etappens tredje siste stigning ble bruddet tatt igjen av sammenlagtfavorittene.

Derfra og ut handlet etappen om Pogacar og Vingegaard.

– Jeg kan ikke tro at vi har vunnet denne etappen etter det som skjedde i Baskerland rundt. Spesielt ikke etter at han ble droppet. Vi forventet at Pogacar skulle angripe, og det var synd at Jonas ikke klarte å følge der. Vi holdt oss rolige, og det var utrolig godt jobba at Jonas klarte å kjøre han inn igjen og vinne etappen, sier sportsdirktør Frans Maassen i Visma Lease-Bike til TV2.

