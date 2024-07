Tyrkia-spiller Merih Demiral utestenges etter «ulvefeiring» – mister EM-kvartfinalen

Demiral scoret begge Tyrkias mål i 2-1-seieren i åttedelsfinalen og sendte dermed sin nasjon videre. Etter 2-0-scoringen feiret han på omstridt vis med håndbevegelser som angivelig symboliserte to ulver.

Feiringen er ifølge tyske medier et symbol for den nasjonalistiske og høyreekstreme tyrkiske organisasjonen «De grå ulvene».

Det europeiske fotballforbundet Uefa uttaler følgende om sin beslutning:

– Merih Demiral utestenges i totalt to kamper i Uefa-regi der han ellers ville ha vært tilgjengelig for å ha unnlatt å overholde de generelle prinsippene for oppførsel, for brudd på de grunnleggende reglene for anstendig oppførsel, for å bruke et idrettsarrangement til å ytre et budskap av ikke-sportslig karakter og for å sverte fotballens rykte.

Demiral selv forsvarte feiringen sin etter kampen.

– Jeg er selvfølgelig veldig glad for å ha scoret to mål. Jeg hadde en spesifikk feiring i tankene, og det er den jeg gjorde. Det har å gjøre med min tyrkiske identitet, for jeg er veldig stolt over å være tyrker, sa han ifølge NRK.

Feiringen utløste mange overskrifter og reaksjoner, og Uefa bestemte seg onsdag for å etterforske Demiral. Han mister også en potensiell semifinale.

Senere samme dag ble det kjent at Tysklands ambassadør i Tyrkia ble kalt inn på teppet av det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Det skjer blant annet etter at Tysklands innenriksminister Nancy Faeser reagerte skarpt mot Demirals feiring.

– Symbolene til tyrkiske høyreekstremister har ingenting å gjøre på våre stadioner. Å bruke EM som en plattform for rasisme er fullstendig uakseptabelt, skrev hun på meldingstjenesten X.

