Dramatikk da Argentina gikk videre til semifinale i Copa America – Ecuadors trener sparket

Det opplyser landets fotballforbund ifølge Reuters. Sanchez har vært landslagstrener siden mars i fjor.

– Vi ønsker å takke Felix og trenerteamet for deres arbeid og profesjonalitet. Vi ønsker ham lykke til i framtiden, heter det i en uttalelse.

Avskjedigelsen kommer bare timer etter Copa America-exiten mot Argentina. Etter en sen utligning fra Ecuadors Kevin Rodriguez gikk kampen til straffesparkkonkurranse. Der åpnet Lionel Messi med å bomme for Argentina, men de regjerende mesterne vant til slutt 4-2 og løste billett til semifinale.

Martínez-scoring

Manchester United-spilleren Lisandro Martínez scoret for Argentina på en corner etter 35 minutter som ble slått inn av Lionel Messi, og var innom Alexis Macallister før Martinez fikk hodet på ballen.

Messi utgjorde Argentinas angrepsduo sammen med mesterskapets toppscorer Lautaro Martínez etter at det på forhånd hersket noe usikkerhet om Messi ville starte etter en hamstringskade som gjorde at han sto over 2-0-kampen mot Peru lørdag.

Lautaro Martínez ble for øvrig byttet ut i andre omgang og fikk dermed ikke muligheten til å øke scoringskontoen – han står med fire mål så langt i mesterskapet.

Dramatikk

Veteranen Enner Valencia hadde mulighet til å utligne for Ecuador på straffe etter 62 minutter, men han traff stolpen, og keeper Emiliano Martínez reddet returen.

Det oppsto dramatikk da Ecuadors Kevin Rodriguez utlignet til 1-1 ett minutt på overtid. Målet måtte gjennom en grundig VAR-sjekk før det ble godkjent. Dermed gikk kvartfinalen til direkte straffesparkkonkurranse.

Lionel Messi var først ute for Argentina og brente sin straffe. Det samme gjorde Ecuadors Angel Mena. Men derfra og inn kom det fire strake mål fra Argentina og en ny bom fra Ecuador, som til slutt måtte se seg slått.

Argentina er regjerende mestere i Copa America og møter vinneren av kampen mellom Venezuela og Canada i semifinale.













