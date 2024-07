Rørt Cavendish ble historisk – tok sin 35. etappeseier i Tour de France

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den britiske superveteranen viste muskler på oppløpet inn til Saint Vulbas og jublet vilt for seieren. Han har delt rekorden sammen med Eddy Merckx lenge og har utsatt å avslutte karrieren i jakten på sin 35. seier. Onsdag fikk han den, 1090 dager siden hans 34. seier tilbake i 2021. Astana-rytteren hadde familien på plass og slet med å sette ord på bragden.

– Jeg tror ikke helt på det. Laget har gamblet mye på meg i år, og nå har vi gjort akkurat det vi ønsket. Man ser hvor mye det betyr. Vi er ikke det beste laget på UCI-rankingen, men Tour de France er noe for seg selv, sa Cavendish etter seieren.

Han slet tungt på rittets første dag med sykdom, men har kommet tilbake i kjempeform de siste dagene.

– Min mentale styrke har hjulpet meg stort, fortsatte seierherren.

Astanas sportsdirektør Mark Renshaw slet med å holde tårene tilbake.

– Jeg holder på å miste stemmen allerede. Vi visste ikke om han vant før det plutselig kom opp. Det er utrolig. Han er som en fin vin og blir bare bedre og bedre. Vi har hatt troen på ham hele veien. Han har jobbet så hardt. Jeg vet ikke hvor mange dager han har hatt med familien i år, men det er ikke mange, sa han.

Kristoff på pallen

Kristoff var Uno-X-lagets største håp på onsdagens etappe, men sjansene minsket seg da han gikk i bakken med 27 kilometer igjen. Han kom seg tilbake i feltet i god tid før spurten, og der ble han nummer tre. Han manglet Søren Wærenskjold i opptrekket. Wærenskjold følte seg ikke bra etter at han veltet tidligere i rittet.

– Jeg følte jeg hadde mer inne. Jeg ble litt sperret en stund. Hadde jeg hatt Søren så tror jeg vi hadde vunnet i dag. Jeg klarte å velte i utforkjøringen og slo meg litt. Jeg syklet også på reservesykkel, så det var ikke helt optimalt. Det kunne blitt enda bedre, sa Kristoff til TV 2.

– Det er oppløftende, konkluderte veteranen.

Abrahamsen mistet trøye

Lagkamerat Jonas Abrahamsen mistet poengtrøya på onsdagens etappe, men beholder klatretrøya. Han var på forhånd av etappen klar på at han regnet med å miste ledelsen i poengkonkurransen. Biniam Girmay skal bære den på torsdagens etappe.

59 kilometer før mål gikk det nesten fullstendig galt for sammenlagtleder Tadej Pogacar.

Mannen med den gule trøya var like ved å kjøre inn i en midtrabatt, men fikk svingt unna i siste liten. Manøveren kan ha forårsaket at noen ryttere bak ham fikk et ublidt møte med asfalten.

Torsdag skal feltet gjennom en 163 kilometer lang flat etappe fra Macon til Dijon. Dermed er det en ny sjanse for spurterne.