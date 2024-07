Demiral frelste Tyrkia med måldobbel – keeper hylles etter feberredning

Demiral scoret etter bare 57 sekunder i tirsdagens åttedelsfinale i Leipzig. Albanske Nedim Bajrami har EM-rekorden etter at han scoret mot Italia etter 23 sekunder i puljespillet.

Etter at Østerrike hadde presset på for utligning, ble Demiral tomålsscorer etter en times spill. Da ble veien tilbake for lang for Østerrike selv om Michael Gregoritsch reduserte 25 minutter før slutt. På overtid fikk Christoph Baumgartner en kjempesjanse til å utligne, men Tyrkia-keeper Mert Günok reddet mesterlig.

– Den redningen er et EM-øyeblikk vi vil huske for evig og alltid, fastslo NRK-ekspert Kristoffer Løkberg.

– Det er keeperspill i super- og ultraklassen, sa Åge Hareide.

Tyrkia skal møte Nederland i kvartfinalen lørdag. England – Sveits, Spania – Tyskland og Portugal – Frankrike er de tre andre kvartfinalene.

Østerrike sjarmerte mange i puljespillet og vant gruppen foran Frankrike og Nederland. Tyrkia ble på sin side nummer to bak Portugal.

Lynrask scoring

Kampen startet med et smell da Demiral banket ballen opp i nettaket etter hjørnespark. Østerrike slet med å klarere ballen, og da den falt til Demiral, lot han seg ikke be to ganger.

Tre av de fire raskeste målene i EM-historien er scoret i årets sluttspill. Russiske Dmitrij Kiritsjenko hadde den tidligere rekorden etter sitt mål mot Hellas etter 1.07 minutter i 2004. Belgiske Youri Tielemans scoret det fjerde raskeste målet mot Romania i puljespillet. Det kom etter 1.13, viser en oversikt fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Det var mye fart i oppgjøret fra start, og bare minutter etter ledermålet var Østerrike svært nær utligning. Baumgartner, som spilte en rolle i baklengsmålet, greide akkurat ikke å nå fram til ballen alene foran mål. Han spilte tirsdag på sin hjemmebane ettersom han spiller klubbfotball for RB Leipzig.

Doblet

Østerrike kjørte kampen etter pause, men slet med å skape store sjanser. Tyrkia-forsvaret var kompakt og satte Østerrikes angrepsspillere i offside ved flere anledninger.

Og etter en time skulle de lykkes også i angrep. Demiral steg til værs på Arda Gülers hjørnespark og stanget ballen i mål.

Gregoritsch skapte spenning da han reduserte etter 66 minutter. Stefan Posch stusset ballen videre til Gregoritsch, som på bakerste stolpe satte ballen i mål.





