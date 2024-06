Lørdagens direkte TV-sport: Da ruller Tour de France i gang

09.30: Motorsport, Formel 3, Østerrike GP, sprint. (Vsport 1)

10.00: Motorsport, MotoGP, Nederlands GP, trening 2 + kvalifisering. (Vsport 3)

11.48: Sykling, første etappe av årets Tour de France. Starten er lagt til Italia, og rytterne skal gjennom 205 kilometer - fra Firenze til Rimini. Med sju kategoriserte stigninger vil den være svært attraktiv for ryttere som vil jakte klatretrøya. Det kan også være muligheter for at et brudd går inn. Det norske laget Uno-X Mobility er med også i denne utgaven, og kanskje kan Tobias Halland Johannessen overraske allerede på dag én. (TV 2 Direkte, Eurosport 1)

12.00: Motorsport, Formel 1, Østerrike Grand Prix, sprint. (Vsport 1)

12.00: Friidrett, NM i Sandnes, 3. og siste dag: Finaler: 100 m hekk kvinner 12.05, 10.000 m kvinner (A-heat) 12.25, tresteg kvinner 12.40, 200 m menn 13.20, 200 m kvinner 13.30, spyd menn 13.40, 5000 m menn (A-heat) 13.45, 1500 m kvinner 14.15, 800 m menn 14.25, 1000 m stafett kvinner 14.35, 1000 m stafett menn (A-heat) 14.55. (NRK 1)

12.45: Motorsport, MotoGP, Nederlands GP, kvalifisering. (Vsport 3)

13.00: Golf, Italian Open, runde 3. (Vsport Golf)

13.00: Dart, World Cup of Darts, dag 3. (Vsport+)

13.30: Motorsport, Formel 2, F2 Østerrike GP, sprint. (Vsport 1)

13.45: Motorsport, MotoGP, Nederlands GP, Moto2-kvalifisering. (Vsport 3)

14.35: MotoGP, Nederlands GP, MotoGP sprint. (Vsport 3)

15.30: Fotball, Toppserien kvinner, 14. serierunde: Lyn – Brann fra Kringsjå kunstgress i Oslo. Lyn viser stigende formkurve der de har slått Vålerenga og Åsane i sine to siste hjemmekamper. (NRK 1)

16.00: Formel 1, Østerrike GP, kvalifisering. (Vsport 1)

17.00: Ishockey, NHL-draften, runde 2-7. (Vsport 3)

18.00: Fotball, EM-sluttspillet i Tyskland. Åttendelsfinale Sveits – Italia fra Olympiastadion i Berlin. (NRK 1)

19.00: Golf, PGA Tour, Rocket Mortgage Classic, dag tre. (Eurosport Norge)

21.00: Fotball, EM-sluttspillet i Tyskland. Åttendelsfinale Tyskland – Danmark fra BVB Stadion, i Dortmund. (TV 2)

22.30: Formel E, Portland ePrix, første løp. (Eurosport 1)

22.30: Nascar, Nascar Xfinity Series, Tennessee Lottery 250. (Vsport 3)

23.00: Golf, LPGA-touren, Dow Championship, runde tre. (Viasat Golf)

02.00: Fotball, Copa America, i USA, gruppespillet (3. runde): Gruppe A: Argentina – Peru, fra Hard Rock Stadium, i Miami Gardens. (Vsport 1)

02.00: Fotball, Copa America, i USA, gruppespillet (3. runde): Gruppe A: Canada – Chile, fra Inter&Co Stadium, i Orlando. (Vsport 2)