Ingebrigtsen-rival Kerr klar for «superliga»: – Sportens fremtid

Det bekrefter Grand Slam Track selv på X torsdag.

– Grand Slam Track er sportens fremtid, og jeg er kjempeglad for å være den første britiske løperen som er påmeldt, sier Kerr ifølge nettstedet Athletics Weekly.

For to uker siden lanserte Michael Johnson den nye stevneserien Grand Slam Track. Der får bare de aller beste delta, og store premiepenger ligger i potten.

– Å få jobbe med Michael, en av idrettens aller største, er rått. Han har plassert oss utøvere først i alle beslutninger som har blitt tatt rundt denne ligaen, fortsetter Kerr.

For hvert Grand Slam Track-stevne er den samlede premiesummen på 31,7 millioner kroner. Det er ikke medregnet det løperne får bare for å stille opp.

Stevnene, som skal ha oppstart allerede i april neste år, skal bare innbefatte løping. Det skal konkurreres i sprint, hekk og mellom- og langdistanseløping.

Fra før har Sydney McLaughlin-Levrone, som har verdensrekorden på 400 meter hekk, signert kontrakten som binder henne til ligaen. Hun blir blant 48 utøvere.

Det er lagt opp til to konkurranser i USA og to internasjonalt i 2025. Hvert stevne varer over tre dager. Los Angeles, som er OL-arrangør i 2028, skal være vert for ett av stevnene.

I tillegg er New York, Jamaica og Birmingham i England mulige destinasjoner.