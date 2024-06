Max Verstappen avkreftet Mercedes-ryktene – fortsetter i Red Bull neste sesong

Det fortalte han på torsdagens pressekonferanse foran Østerrikes Grand Prix.

– Selvfølgelig snakker folk, men det er viktigst at vi har en konkurransedyktig bil i fremtiden. For øyeblikket er det veldig jevnt, men vi jobber veldig bra som et team for å prøve å forbedre oss mer. Vi jobber og fokuserer på neste sesong for å prøve å bli konkurransedyktige igjen, fortsatte han.

På spørsmål om han ville bytte lag dersom 2025-bilen ikke ville gi han sjanse til å vinne, var den 26 år gamle nederlenderen rask med å referere til sin nåværende kontrakt som strekker seg ut 2028.

– Jeg har en lang kontrakt med laget, og jeg er veldig fornøyd der jeg er. Og som jeg har sagt før, vi fokuserer allerede på neste sesong med ting som vi kan implementere i bilen, sa Verstappen.

– Så jeg antar at det burde si nok om hvor jeg kjører neste år, fortsatte han.

Forrige helg tok Verstappen sin sjuende seier for sesongen da han vant Spanias Grand Prix.