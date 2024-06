Johannes (20) er yngst i Tour de France – ladet opp med frieri og dramatisk krasj

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lørdag ruller årets Tour de France-felt ut fra den italienske byen Firenze. Yngstemann i feltet er Uno-X-rytter Johannes Kulset. Han vil da være 20 år og 76 dager gammel.

Nest yngst er franskmannen Lenny Martinez. Groupama-FDJ-rytteren starter sykkelfesten i Frankrike i en alder av 20 år og 354 dager.

For Kulset er det guttedrømmen som nå går i oppfyllelse, men det var ingen selvfølge at det skulle bli sånn. Skjærene i sjøen har mildt sagt vært mange de siste ukene.

– Det har vært en berg-og-dal-bane, smiler Kulset til NTB.

Vi spoler tiden en drøy måned tilbake. Datoen er 23. mai, og 20-åringen er på høydeleir med lagkameratene i Spania.

– Høydesamlingen var kjempebra. Hver økt gikk så bra som man kunne håpet eller bedre. Så skjer det som ikke skal skje, sier unggutten.

– Det var det ansiktet

Under en treningstur krasjer Kulset stygt i en utforkjøring som følge av det som trolig var en ubeleilig punktering. 20-åringen rekker ikke ta seg for før han treffer bakken med ansiktet først.

– Akkurat i det jeg krasjer, merker jeg ikke hvor vondt det er. Så går det 15 sekunder, og jeg skjønner på reaksjonen til de andre hvor alvorlig det er. Så kommer smertene. Alt i ansiktet var helt fullstendig numment, og jeg kjenner ikke ansiktet mitt i det hele tatt, sier Kulset – og legger til:

– Da tenkte jeg «det var det ansiktet, her er det ikke mye igjen». Så tenkte jeg at sesongen var over.

Undersøkelser på sykehus i etterkant avslører et knust kinnbein og et stygt brudd i øyehulen. Han må opereres.

– Det høres ganske voldsomt ut, men inngrepet var ganske greit, så jeg var faktisk tilbake på sykkelen to dager etterpå, smiler Kulset til NTB.

Tross den raske returen til trening virket det ikke spesielt sannsynlig at det skulle bli Frankrike-tur for stortalentet. Starten i Firenze var tross alt kun én måned unna.

Dramatikken og berg-og-dal-banen var i tillegg langt fra over.

Fridde til kjæresten

Den dramatiske velten i Spania ble imidlertid først etterfulgt av en hendelse i helt motsatt ende av skalaen.

– Så gikk det en uke, og da fant jeg ut at jeg skulle gå ned på kne for min kjære. Det ble en fantastisk opptur og satte på mange måter alt annet til side. Hun er jo det viktigste for meg, smiler Kulset.

Kjæresten Line svarte selvsagt ja på frieriet.

Tilbake på sykkelen og i treningshverdagen ble det mer drama for Kulset. En treningstur endte med at han kjørte på en katt og fikk en ny støkk. Til alt hell endte den episoden uten alvorlige skader.

Tour de France-billetten var imidlertid langt fra sikret. Som følge av Spania-krasjen måtte 20-åringen droppe storrittet Criterium de Dauphine. I stedet ble han sendt til Slovenia rundt for å vise form og for å gjøre seg aktuell for Touren.

Etter å ha kjempet om seieren på etappe nummer to kom nedturen: Kulset ble disket for å ha sittet ureglementert på sykkelen i en utforkjøring.

– Du kan vel si at velten i Sierra Nevada fikk en del følger. Det startet med forlovelse, som var en fin følge. Så kom jeg til Slovenia og ble disket. Det var ikke så gøy. Så kjørte jeg på en katt. Det ble litt mye, smiler Kulset.

Forberedt på smertehelvete

Kort tid etter Slovenia-disken kom telefonen med beskjed om at han skulle sykle Tour de France.

– Jeg følte meg ikke trygg, men hadde fått gode signaler på at «dette fortjener du». Det var en lettelse å få beskjeden, smiler unggutten.

Nå sirkler tankene rundt hva som venter han i verdens største sykkelritt.

– Bare det å sykle 240 kilometer i løpet av en dag er ordentlig seigt, og nå skal jeg sykle 200 kilometer i snitt i 21 dager. Det blir å ta en dag av gangen, og så kommer man vel til et punkt der man ikke kan bli mer sliten, ler Uno-X-profilen.

– Hva er det lengste rittet du har syklet i antall dager?

– Det er vel fort sju? Det var i Catalunya i mars. Da synes jeg dag sju var hard.

Men ikke tro at feltets yngste rytter reiser til Frankrike for å være listefyll.

– Nei, nei. Jeg skal til Tour de France for å vinne. Jeg går for å vinne en etappe og hjelpe en annen på laget til å vinne en etappe. Det er målet. Det er realistisk, sier den offensive 20-åringen.

Totalt skal det tilbakelegges 3500 kilometer under årets Tour de France. Avslutningen er en tempoetappe i Nice 21. juli.