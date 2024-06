Ruud møter Rune til showkamper i Norge og Danmark

Den første kampen går i Frisk Askers arena 30. november. 3. desember er det klart for nytt oppgjør i København. Et tiebreak skal avgjøre duellen om det står 1-1 etter de to kampene.

– Takk for utfordringen, Holger. Jeg gleder meg enormt til å spille foran det fantastiske norske publikummet igjen og til returoppgjøret i Danmark, sier Ruud i pressemeldingen.

Innbyrdes har Ruud et stort overtak på sin danske rival. Det står 6-1 i kamper mellom dem på ATP-touren.

– Jeg er glad for at Casper var den som tok utfordringen og kan ikke vente på å spille foran danske fans i København. Jeg håper også på dansk support i Norge, sånn at vi sammen kan vise hvem som er de faktiske vikingene, sier Rune.

Kampene finner sted etter at sesongen er over for tennisstjernene. ATP-finalen spilles i italienske Torino fra 10. til 17. november. Det er de åtte spillerne som har plukket flest ATP-poeng denne sesongen som deltar der. Ruud ligger godt an til ny deltakelse der på en foreløpig 4.-plass.