Lørdagens direkte TV-sport: En liten seriefinale på Lerkendal

06.00: Golf, Asian Tour, Kolon Korea Open fra Woo Jeong Hills Country Club, første runde. (Vsport Golf)

10.30: Motorsport, Formel 3, sprintløp fra Barcelona. (Vsport1)

11.00: Sykling, UCI Womens World Tour, spansk mesterskap. (Eurosport 1)

12.30: Motorsport, Formel 1, tredje treningsrunde foran Spania Grand Prix i Barcelona. (Vsport1)

12.45: Fotball, Toppserien kvinner (13. runde): Rosenborg – Vålerenga fra Lerkendal stadion. Etter at Rosenborg tapte for LSK Kvinner sist og Vålerenga slo Brann, er Vålerenga igjen serieleder på bedre målforskjell enn Rosenborg. Kampen er lagt til Lerkendal for å få et større publikum til toppkampen. Olaug Tvedten og Karina Sævik (bildet) var sentrale da Brann ble nedkjempet i forrige runde. (NRK1)

13.00: Golf, Europatour menn (2 mill. dollar) i Amsterdam, Nederland med Espen Kofstad og Kristian Krogh Johannessen i feltet. Tredje spilledag. (Vsport Golf)

13.00: Darts, European Darts Open, tredje dag. (Vsport+)’

13.30: Sykling, terrengsykling kortbane for kvinner fra Crans-Montana. (Eurosport 1)

14.05: Sykling, UCI Womens World Tour. Landeveisritt fra Saint-Martin-de-Landelles. (Eurosport 1)

14.10: Motorsport, Formel 2, sprintrace fra Barcelona. (Vsport1)

14.30: Hestesport, hesteveddeløpet Royal Ascot, siste dag. (Vsport3)

15.00: Fotball, EM-sluttspillet menn i Tyskland, gruppespillet (2. runde): Gruppe F: Georgia – Tsjekkia fra Hamburg. Begge lagene tapte sine åpningskamper, men leverte gode prestasjoner. (NRK1)

15.45: Håndball, VM-sluttspill kvinner junior (LK04) i Nord-Makedonia, gruppespillet (3. runde): Gruppe D: Danmark – Norge fra Skopje. (Vsport2)

15.45: Fekting, EM fra Basel i Sveits. (Eurosport N)

15.45: Sykling, UCI Womens World Tour, italiensk mesterskap. (Eurosport 1)

16.00: Motorsport, Formel 1, kvalifisering til Spania Grand Prix i Barcelona. (Vsport1)

18.00: Fotball, EM-sluttspillet menn i Tyskland, gruppespillet (2. runde): Gruppe F: Tyrkia – Portugal fra Dortmund. Begge lag vant sine åpningskamper. Cristiano Ronaldo imponerte, men kom ikke på scoringslista. Dette blir hans neste mulighet. Tyrkia leverte drømmescoringer i sin kamp mot Georgia. (TV2 Direkte)

18.00: Håndball, VM-sluttspill kvinner junior (LK04) i Nord-Makedonia, gruppespillet (3. runde): Gruppe D: Sverige – Tsjekkia fra Skopje. (Vsport2)

19.00: Golf, amerikansk PGA-mesterskap kvinner (10 mill. dollar) i Sammamish, Washington. Årets 3. majorturnering for kvinner med Celine Borge i feltet. (Vsport Golf)

19.00: Darts, European Darts Open, tredje dag. Kveldsprogrammet. (Vsport+)

19.45: Golf, PGA-turnering menn (20 mill. dollar) i Cromwell, Connecticut. Viktor Hovland skal slå tilbake etter nedturen i US Open og har fått en brukbar start. (Eurosport N)

21.00: Fotball, EM-sluttspillet menn i Tyskland, gruppespillet (2. runde): Gruppe E: Belgia – Romania fra Köln. Belgia gikk på et sjokktap,mens Romania imponerte i storseier over Ukraina. Romania ble også ubeseiret i hele kvalifiseringen. (TV2 Direkte)

21.00: Motorsport, Nascar Infinity Series. (Vsport3)

00.00: Fotball, Copa América, søramerikansk mesterskap menn i USA, gruppespillet (1. runde): Gruppe B: Ecuador – Venezuela fra Santa Clara i California. (Vsport1)

03.00: Fotball, Copa América, gruppespillet (1. runde): Gruppe B: Mexico – Jamaica fra Houston, Texas. (Vsport1)