Torsdagens direkte TV-sport. Nå starter også Copa America

06.00: Golf, Asian Tour, Kolon Korea Open fra Woo Jeong Hills Country Club, første runde. (Vsport Golf)

13.00: Golf, Europatour menn (2 mill. dollar) i Amsterdam, Nederland med Espen Kofstad og Kristian Krogh Johannessen i feltet. (Vsport Golf)

14.00: Sykling, UCI Womens World Tour, Saint-Martin-de-Landelles, temporitt for kvinner i Frankrike. (Eurosport 1)

14.30: Hestesport, hesteveddeløpet Royal Ascot, tredje dag. (Vsport2)

15.00: Fotball, EM-sluttspillet menn i Tyskland, gruppespillet (2. runde): Gruppe C: Slovenia – Serbia fra München. Begge lag leverte gode prestasjoner i første runde, men fikk dårlig betalt. Taperen her ligger veldig dårlig an. (NRK1)

15.45: Sykling, UCI World Tour, Saint-Martin-de-Landelles, temporitt for menn i Frankrike. (Eurosport 1)

18.00: Fotball, EM-sluttspillet menn i Tyskland, gruppespillet (2. runde): Gruppe C: Danmark – England fra Frankfurt. Danskene fikk tøff kritikk etter bare 1-1 i åpningskampen mot Slovenia. England slo Serbia 1-0, men uten å overbevise. (TV2 Direkte)

18.00: Håndball, VM-sluttspill kvinner junior (LK04) i Nord-Makedonia, gruppespillet (2. runde): Gruppe D: Norge – Japan fra Skopje. (Vsport1)

18.00: Fekting, EM i Basel i Sveits, tredje dag. (Eurosport N)

19.00: Vektløfting, World Classic Championship, 69 kg for kvinner og 93 kg for menn fra Druskininkai i Litauen. (Eurosport 1)

21.00: Fotball, EM-sluttspillet menn i Tyskland, gruppespillet (2. runde): Gruppe B: Spania – Italia fra Gelsenkirchen. To vinnerlag møtes til toppkamp. (TV2 Direkte)

21.00: Golf, PGA-turnering menn (20 mill. dollar) i Cromwell, Connecticut. Viktor Hovland skal slå tilbake etter nedturen i US Open. (Eurosport N)

22.00: Golf, amerikansk PGA-mesterskap kvinner (10 mill. dollar) i Sammamish, Washington. Årets 3. majorturnering for kvinner med Celine Borge i feltet. (Vsport Golf)

02.00: Fotball, Copa América, søramerikansk mesterskap menn i USA, gruppespillet (1. runde): Gruppe A: Argentina – Canada fra Atlanta, Georgia. Hvis du synes fotball-EM blir for snevert kan du jo hekte deg på Copa América der Lionel Messi (bildet) og Argentina spiller sin første kamp i natt. (Vsport1)