Norges Cykleforbund med dramatiske kutt – sportssjefen slutter

Forbundet opplyser torsdag om beslutningene som er tatt knyttet til de ansatte.

– Norges Cykleforbund har på bakgrunn av en utfordrende økonomisk situasjon over tid dessverre sett seg nødt til å foreta en større nedbemanning i organisasjonen, heter det der.

Videre skriver ledelsen at prosessen som har ledet fram til nedbemanningen, har vært utfordrende for både styret, administrasjonen og de ansatte som er direkte berørt.

Blant grepene som tas, er at mangeårig sportssjef Hans Falk går fra sin stilling. Han har siste arbeidsdag i oktober. Falk har takket ja til sluttavtale, da han ikke fikk tilbud om en annen stilling, heter det fra forbundet.

Fordeler på andre

Fram til han fratrer, har Falk ansvar for landeveislagene for U23 og elite på herresiden, med hovedansvar for OL i Paris og VM landevei i Sveits.

To øvrige ansatte får kuttet sine stillingsbrøker med enten 50 eller 40 prosent, mens det varsles at det skal kuttes ytterligere en halv stilling innen utgangen av året.

Forbundet skriver videre at enkelte oppdragsavtaler som utløp ved nyttår, ikke ble forlenget for å spare penger.

– Frem til økonomien blir vesentlig styrket, vil arbeidsoppgavene bli fordelt på andre ansatte i administrasjonen, heter det i uttalelsen.

President Heidi Stenbock-Haakestad og generalsekretær Kjersti Størset opplyser at det jobbes kontinuerlig for å «sette forbundet i en sterkere økonomisk posisjon».

Sittet siden 2012

– Vi opplever samtidig at det er mange gode krefter i Sykkel-Norge som ønsker å bidra til å samarbeide, slik at NCF kan få opprettholdt mye av kjerneaktiviteten knyttet til deltakelse i og gjennomføring av ulike ritt, skriver de.

Den avtroppende sportssjefen Hans Falk har stått i stillingen siden 2012. Han avløste da tidligere toppsyklist Steffen Kjærgaard.

Norges Cykleforbund har slitt tungt økonomisk de siste årene. VM i Bergen i 2017 ble blant annet en tøff finansiell affære.