Sveits og Skottland utvekslet gaver – Shaqiri skrev historie i 1-1-kamp

Shaqiri ble første sveitser som har spilt i sju EM- og VM-sluttspill, og han markerte anledningen ved å score sitt 10. sluttspillmål. Hen er den eneste spiller som har scoret i de tre siste EM og de tre siste VM.

Målet kom etter en hårreisende feilpasning fra Anthony Ralston. Scott McTominay ble kreditert Skottlands ledermål tidligere i den første omgangen, men det var en gave fra Uefa, for ballen ville aldri ha gått inn om ikke Fabian Schär hadde slengt ut beinet og sparket den forbi egen keeper.

Resultatet betyr at vertsnasjonen Tyskland er første lag med billett til cupspillet. Sveits er på god vei til å slå følge, mens Skottland (1 poeng) og Ungarn (0) begge trenger en seier når de møtes i siste runde for å kunne bli med til cupspillet.

Ett år og to dager etter at Skottland torpederte Norges EM-håp ved å vende til 2-1-seier med to mål i sluttminuttene på Ullevaal, fikk skottene delvis oppreisning fra det stygge 1-5-tapet for Tyskland i åpningskampen.

Selvmål

Skottland tok ledelsen med sin første avslutning mellom stengene i EM, men lagets annen scoring i turneringen burde som den første blitt notert som selvmål.

Det startet med et sveitsisk hjørnespark der skottene først viste duellstyrke i eget felt, deretter kontringsstyrke og til sist hellet fra kvalifiseringen. Andy Robertson klarerte med hodet i eget felt og dro opp en kontring der han spilte Callum McGregor fram på venstresiden. Han slo skrått ut til McTominay, som skjøt mot mål.

Manchester United-spilleren scoret sju mål i kvalifiseringen, men dette skuddet burde blitt keepermat. Yann Sommer sto klar og ville fått skuddet rett i fanget om ikke Schär hadde sparket ballen inn i hjørnet.

Onsdag skulle ikke skottene ha på seg at de er gjerrige, for høyreback Ralston inviterte Sveits tilbake i kampen med en fryktelig feilpasning i det 26. minutt. Skottene slet med å spille seg gjennom det høye sveitsiske presset, og Ralston slo ballen blindt inn i midten bak to lagkamerater og rett til Shaqiri.

32-åringen fyrte løs på første berøring fra 18 meter og feide ballen i nærmeste kryss langt utenfor keeper Andy Gunns rekkevidde.

Veteranen med fortid i fire av topp-fem-ligaene (alle unntatt La Liga) spiller nå for Chicago Fire. Han er første MLS-spiller med scoring i et EM-sluttspill.

Sjanser

Sveits dominerte kampen etter utligningen og hadde store sjanser til å ta ledelsen. I det 32. minutt ble Dan Ndoye spilt fram av Ruben Vargas, vendte bort Kieran Tierney og skjøt mot lengste hjørne, men Gunn svarte med en kjemperedning.

På den etterfølgende corneren endte ballen i mål, men Ndoye var så vidt offside da Manuel Akanji flikket ham gjennom.

Skottene yppet seg på et hjørnespark rett før pause, men Che Adams lyktes ikke med avslutningen ved lengste stolpe.

Ndoye hadde en kjempesjanse til å gi Sveits ledelsen da han i det 58. minutt ble spilt fram av Vargas, vant en duell med Tierney og var alene med keeper, men skjøt utenfor.

I duellen tok Tierney seg til baksiden av låret, ble liggende nede og måtte bæres ut.

Skottland svarte med å skape den neste sjansen. I det 67. minutt tok Robertson frispark fra høyre, Inne foran mål vant Grant Hanley en duell med Schär og nikket i stolpen, og Sveits greide så vidt å klarere returen.

I det 82. minutt ble Sveits-innbytter Breel Embolo spilt gjennom og vippet ballen i mål, en han var så vidt offside, slik Ndoye var det før pause.

En annen sveitsisk innbytter, Zeki Amdouni, fikk en kjempemulighet rett før slutt, men nikket utenfor fra kort hold. Også skottene var farlige rett før slutt, men det endte 1-1.

---

Fotball EM-sluttspillet menn onsdag

EM-sluttspillet fotball menn i Tyskland onsdag, gruppespillet 2. runde:

Gruppe A:

Tyskland – Ungarn 2-0 (i Stuttgart), Skottland – Sveits 1-1 (i Köln).

Gruppe B:

Kroatia – Albania 2-2 (i Hamburg).

Spilles torsdag: Spania – Italia (i Gelsenkirchen).

De to beste i hver gruppe og fire beste treere (av seks) til åttedelsfinaler. EM varer til 14. juli.

---