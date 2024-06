Baseballegenden Willie Mays er død: – En ekte legende

Det opplyser hans sønn Michael Mays i en uttalelse sammen med Mays tidligere klubb, San Francisco Giants.

– Faren min gikk bort fredfullt og med familien rundt seg, sier sønnen.

Mays var den første mørkhudede som ble kaptein for en MLB-klubb. I 1954 var han en del av Giants-laget som vant World Series, da klubben fortsatt var basert i New York. Hans draktnummer 24 er pensjonert i både Giants og New York Mets.

– I dag har vi mistet en ekte legende. Han hadde stor påvirkning ikke bare i baseball, men også på vår samfunnsstruktur. Han var en inspirasjon og en helt, sier Giants-sjef Greg Johnson.

Hyllest til Mays strømmet inn etter at nyheten om dødsfallet ble kjent.

Enestående

– Willie Mays var ikke bare en enestående idrettsutøver, velsignet med en unik kombinasjon av ynde, ferdigheter og kraft. Han var også en vidunderlig varm og sjenerøs person, og en inspirasjon for en hel generasjon, sa tidligere president Barack Obama.

– Det er på grunn av kjemper som Willie at en som meg kunne så mye som tenke på å stille i presidentvalget, sa Obama da han i 2015 tildelte Mays presidentens frihetsmedalje.

Mays debuterte i MLB i 1951 og slo 20 homeruns i sin første sesong. Det ga ham prisen som årets rookie. Totalt i karrieren greide Mays 660 homeruns, sjette flest i historien. Han hadde 3293 basegivende slag og scoret 2068 poeng, men han var vel så kjent for sitt ypperlige forsvarsspill. Som allroundspiller var han sannsynligvis uovertruffen.

The Catch

I World Series i 1954 fanget han et slag over skulderen mens han løp i full fart mot tribuneveggen. Deretter spant han rundt og leverte et presist kast til en lagkamerat slik at motstanderlaget ikke fikk sjanse til å score. «The Catch» regnes som den beste defensive enkeltprestasjon i sportens historie.

Han ble uttatt på allstarlaget hele 24 ganger og ble to ganger kåret til årets spiller (MVP), med elleve års mellomrom. Han mistet før øvrig to år av karrieren da han gjorde militærtjeneste under koreakrigen.

Mays avsluttet karrieren i 1973. Seks år senere ble han innlemmet i Hall of Fame.