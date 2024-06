Overtidsscoring reddet Portugal fra EM-skrell mot Tsjekkia – Conceicao sikret 2-1-seier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avgjørelsen falt to minutter på overtid. Innbytter Chico Concecaio utnyttet tsjekkisk rot foran eget mål og satte inn 2-1-scoringen.

– Han må score der og gjør det. For et øyeblikk for unggutten, sa TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller.

Tsjekkia deppet etter å ha sluppet inn på tampen. (Ebrahim Noroozi/AP)

Før det hadde tsjekkerne tatt ledelsen i oppgjøret. Etter timen spilt hamret Slavia Prahas Lukas Provod til fra 18 meter og sendte ballen via stolpen og inn til en overraskende ledelse.

– Snakk om å ta muligheten når du får den. Det sender sjokkbølger gjennom stadion, sa Stamsø-Møller.

Ledelsen holdt likevel bare i snaue ti minutter. Rot foran eget mål førte til at Robin Hranac sendte ballen i eget nett til 1-1.

Fram til det hadde Portugal hatt initiativet i oppgjøret og skapt det som var av muligheter.

Størst av dem var muligheten Cristiano Ronaldo fikk etter halvtimen. 39-åringen ble spilt alene gjennom, men Tsjekkia-keeper Jindrich Stanek gjorde seg stor og fikk avverget avslutningsforsøket.

Rekord

Ronaldo hadde muligheten til å overta rekorden som tidenes eldste målscorer i et EM-sluttspill, men må heller satse på å sette rekorden i en av de senere gruppespillskampene.

Portugiseren satte likevel en rekord ved å komme på banen i kampen. 39-åringen deltar nemlig i sitt sjette EM. Det har ingen gjort før ham. 39-åringen startet EM-karrieren på hjemmebane i 2004 og har deltatt i samtlige sluttspill etter det.

Tidenes eldste

Lagkamerat Pepe ble samtidig tidenes eldste til å spille EM tirsdag. Porto-midtstopperen startet kampen for Portugal i en alder av 41 år og 113 dager.

Ronaldo ville tatt rekorden som eldste utespiller hvis ikke Pepe hadde vært blant Roberto Martínez sine utvalgte.

Tsjekkia har vist god form i år og gikk inn i oppgjøret med fem strake seirer. Blant dem var 2-1-seieren over Norge på Ullevaal i mars. Da sto det 1-1 fram til Antonin Barak avgjorde på frispark mot slutten.

Tyrkia slo Georgia 2-1 tidligere tirsdag i samme gruppe.

---

Fotball EM menn tirsdag

Gruppe F:

Tyrkia – Georgia 3-1 (1-1)

59.127 tilskuere.

Mål: 1-0 Mert Müldür (25), 1-1 Georges Mikautadze (32), 2-1 Arda Güler (65), 3-1 Kerem Aktürkoglu (90).

Dommer: Facundo Tello, Argentina.

Gult kort: Abdülkerim Bardakci, Hakan Calhanoglu, Tyrkia, Solomon Kvirkvelia, Georgia.

Lagene:

Tyrkia (4-2-3-1): Mert Günok – Mert Müldür (Zeki Celik fra 84.), Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu – Hakan Calhanoglu (Salih Özcan fra 90.), Kaan Ayhan (Merih Demiral fra 78.) – Arda Güler (Yusuf Yazici fra 78.), Orkun Kökcü, Kenan Yildiz (Kerem Aktürkoglu fra 84.) – Baris Alper Yilmaz.

Georgia (3-2-3-2): Giorgi Mamardashvili – Solomon Kvirkvelia (Budu Zivzivadze fra 84.), Guram Kashia, Lasha Dvali – Otar Kakabadze, Giorgi Tsitaishvili (Luka Lochoshvili fra 72.) – Giorgi Kochorashvili, Anzor Mekvabishvili (Sandro Altunashvili fra 88.), Giorgi Chakvetadze (Zuriko Davitashvili fra 72.) – Georges Mikautadze, Khvicha Kvaratskhelia.

Portugal – Tsjekkia 2-1 (0-0)

Mål: 0-1 Lukás Provod (62), 1-1 Robin Hranác (selvmål 69), 2-1 Francisco Conceicão (90).

Dommer: Marco Guida, Italia.

Gult kort: Rafael Leão, Francisco Conceicão, Portugal, Tomás Holes, Patrik Schick, Tsjekkia.

Lagene:

Portugal (3-2-3-2): Diogo Costa – Diogo Dalot (Goncalo Inácio fra 62.), Pepe, Rúben Dias – João Cancelo (Nélson Semedo fra 89.), Nuno Mendes (Pedro Neto fra 89.) – Bernardo, Bruno Fernandes, Vitinha (Francisco Conceicão fra 89.) – Cristiano Ronaldo, Rafael Leão (Diogo Jota fra 62.).

Tsjekkia (3-2-3-2): Jindrich Stanek – Tomás Holes (Tomás Chorý fra 90.), Robin Hranác, Ladislav Krejcí – Vladimír Coufal, David Doudera – Pavel Sulc (Petr Sevcík fra 78.), Tomás Soucek, Lukás Provod (Antonín Barák fra 78.) – Jan Kuchta (Ondrej Lingr fra 59.), Patrik Schick (Mojmír Chytil fra 59.).

---

Les også: Drømmescoringer og kaosscener da Tyrkia slo Georgia: – Er helt satt ut