DeChambeau jakter ny tittel i US Open– Åberg falt med svak runde

Amerikaneren ligger sju slag under par og har en luke på tre slag ned til en trio bestående av Rory McIlroy, Patrick Cantlay og Matthieu Pavon.

Svenske Åberg lå godt plassert før tredje runde lørdag, men han fikk det tøft og gikk tre slag over par. Han har fem slag opp til ledende DeChambeau før søndagens avsluttende runde. Åberg har tatt golfverden med storm etter at han i fjor ble proff.

DeChambeau vant US Open i 2020. Amerikaneren har løst den tøffe Pinehurst-banen best i løpet av uken. Han er kjent for å slå svært langt, noe han har blitt belønnet for i North Carolina. DeChambeu ble nylig nummer to i majorturneringen PGA-mesterskapet.

Viktor Hovland greide ikke cuten midtveis i årets US Open etter å ha gått seks slag over par på de to første rundene.