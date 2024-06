Kolstad sikret ny generalsponsor: – Nå kan vi flytte fokuset fra økonomi til sport

Den treårige samarbeidsavtalen med oppdrettsselskapet Sinkaberg ble presentert på en pressekonferanse i Kolstad Arena fredag. Fra før har klubben Rema 1000 inne som generalpartner.

Kolstad ønsker ikke å avsløre den økonomiske rammen for avtalen, men sier at den gir en ro rundt det sportslige opplegget.

– Det er en veldig viktig avtale for klubben. Spillerne har sikkert kjent på en uro etter det som skjedde forrige sommer. Nå kan vi flytte fokuset fra økonomi og over på sport, og jeg vil tro at det skal gi oss et sportslig løft, sier daglig leder Jostein Sivertsen i Kolstad til NTB.

– Ingen flere lønnskutt

Kolstad satser hardt mot å nå Europa-toppen og gikk på en smell i fjor. Spillerne måtte gå med på et lønnskutt på 30 prosent, og enkelte valgte å forlate klubben.

1. mars i år fikk klubben på plass en ny løsning rundt spillerkontraktene, og lønnskutt er ikke lenger aktuelt.

– 1. mars fikk alle spillerne tilbud om ny kontrakt. Da er det ikke snakk om lønnskutt lenger, men nye avtaler som de aller fleste har takket ja til. Vi har ingen planer om nye lønnskutt, og det håper jeg virkelig at vi unngår, sier Sivertsen.

– Ambisjonene våre er det samme. Vi har sagt at vi på ett eller annet tidspunkt skal vinne Champions League. Hvor lang tid det tar, vet vi ikke, sa han på pressekonferansen.

Spiller eliteseriekamp i Rørvik

Kolstad har hatt stor sportslig suksess som følge av satsingen og har vunnet både NM, serie og sluttspill de siste to sesongene. Klubben var også i gruppespillet i mesterligaen i 2023/24.

Samarbeidet med Sinkaberg innebærer blant annet at laget skal spille en eliteseriekamp i Rørvik i februar neste år. Oppdrettsselskapet driver i Namdalen og Helgeland med base i Rørvik.

Kolstad-ledelsen uttalte fredag at klubben har som mål å få på plass tre generalpartnere for å sikre bærekraftig drift. To av disse plassene er nå fylt opp.