Fortsatt vekst i norsk idrett – 24.500 flere medlemmer i 2023

Det viser foreløpige tall fra Norges idrettsforbund. Ved utgangen av 2023 var det registrert 1,856 millioner medlemmer, som er en økning på rundt 24.500.

Idretten har fortsatt ikke kommet helt opp på 2019-nivået. Koronapandemien førte til et dramatisk frafall det første året, men trenden har siden vist en årlig moderat økning.

Flere trenere og ledere

Det var også flere aktive utøvere, trenere og ledere i idrettslagene i 2023. Veksten var på 3,7 prosent, som i rene tall ga en oppgang på 59.000.

– Dette er svært gledelige tall og viser at norsk idrett har jobbet svært godt og målrettet både med rekruttering og aktivitetstilbudet til våre medlemmer det siste året, sier konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug i en uttalelse.

– Både medlemskapsutviklingen og antall aktive går riktig vei, og vi ser en økning i samtlige aldersgrupper. Det til tross for et krevende bakteppe med høye kostnader og prisvekst i samfunnet, legger han til.

Nesten 41 prosent kvinner

Medlemstallene hadde størst framgang i aldersgruppen 20 til 25 år (2,5 prosent). Kvinneandelen økte igjen og endte i fjor på 40,71 prosent.

– Det er gledelig å se at kvinneandelen har økt jevnt og trutt de to siste årene etter en nedgang siden toppåret 2018. Dette har vært et viktig satsingsområde både for idrettsstyret og for hele norsk idrett, sier Dalhaug.

Av idrettskretsene var veksten størst i Finnmark (6,7 prosent). Målt mot 2019 har de fleste idrettskretsene hatt en nedgang, men Rogaland og Oslo er unntakene.

Dette var de tre største særforbundene i 2023:

* Norges Fotballforbund (397.000 medlemmer)

* Norges Håndballforbund (142.000)

* Norges Golfforbund (134.000)

For første gang har håndballen bikket over 140.000 medlemmer.

– Dette er svært gledelige tall for oss, sier NHFs generalsekretær Erik Langerud.