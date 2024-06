Premiepotten rekordstor for Ruud og co. – over 36 millioner til Wimbledon-vinnerne

Vinnerne i single får med seg 36,6 millioner kroner fra den engelske hovedstaden. Årets premiepott på 50 millioner pund er 5,3 millioner mer enn i fjor. Da fikk vinnerne 31,8 millioner kroner.

Årets økning gjør at spillerne som ryker ut allerede i 1. runde, er sikret 813.000 kroner. Årets Roland-Garros-turnering hadde 320.000 pund mindre i samlede premiepenger, men de som røk ut i 1. runde, fikk med seg noe mer enn i Wimbledon.

Casper Ruud har etablert seg i verdenstoppen, men har aldri tatt seg i langt i turneringer som spilles på gress. Etter semifinaletapet i Roland-Garros opplyste han at han ikke kommer til å delta i noen av gressturneringer i oppladningen til Wimbledon.

Hans beste prestasjon i storturneringen er 2. runde. For to år siden fikk han mye oppmerksomhet da han tøyset med at gress er for golfspillere.

– Jeg har vitset litt om forskjellige ting (om underlaget) før, men jeg synes det er et veldig morsomt underlag å spille på fordi det får fram noe helt annerledes. Det utfordrer meg på en måte som jeg tror er bra for spillet mitt, sa Ruud.

Wimbledon har på sine nettsider en liste over progresjonen på premiepengene siden 1968. Der kommer det fram at det i pandemiåret 2021 «bare» var 35 millioner pund i samlede premiepenger.

Den summen har økt drastisk de siste årene før den i 2024 blir på rekordhøye 50 millioner.

Wimbledon avvikles de to første ukene i juli. Deretter reiser tenniseliten til Paris for å spille OL-turneringen. Der er Ruud en av seierskandidatene. Nordmannen har i flere år vært solid på rødgrusen i den franske hovedstaden.