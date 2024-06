Warholm lekte seg til EM-finale: – En veldig fin følelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Warholm måtte bli blant de to beste for å være sikret finaleplass. Det hadde Dimna-løperen få problemer med. 28-åringen tok kommando fra start og vant heatet enkelt med tiden 48,75.

– Det var en god gjennomkjøring, og det ga en veldig fin følelse. Jeg så meg over skuldrene etter den siste hekken, og da var de andre borte. Det var litt forbedring fra Bislett, men vi skal likevel litt opp i tempo. Skulle man delt ut medaljer på papir, så hadde det blitt veldig kjedelig. Jeg føler meg uansett veldig bra, sa Warholm til rettighetshaver NRK etter semifinalen.

Finalen på 400 meter hekk går av stabelen tirsdag kveld.

– Han leder med en halv evighet. Han må føle seg veldig sprek. Han opererer i en helt annen divisjon. Han ser etter de andre, men ingen er i nærheten. Han spaserer inn i mål, sa NRKs kommentator Jann Post underveis i semifinalen.

Warholm har herjet på den internasjonale friidrettsscenen siden det store gjennombruddet i VM i 2017. Siden gullet i London har det blitt ytterligere to VM-titler, to gull i utendørs-EM, to gull i innendørs-EM i tillegg til seieren i OL i Tokyo.

I sesongdebuten utendørs ble Warholm slått av rivalen Alison dos Santos (Brasil) på Bislett. De to er sammen med Rai Benjamin (USA) de fremste favorittene før OL i Paris. I Oslo klokket Warholm inn til 46,70, sju hundredeler bak Dos Santos. Benjamins bestenotering i 2024 lyder 46,64.

Warholms foreløpig største nedtur i karrieren kom i Eugene-VM for to år siden. Da hadde han slitt med en strekkskade i opptakten til mesterskapet, og 28-åringen maktet ikke å innkassere edelt metall.