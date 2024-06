Urovekkende utvikling i topphåndballen: Røde tall og to lag med poengtrekk

Det er situasjonen på toppnivået i norsk håndball foran 2024/25-sesongen. De økonomiske utfordringene øker i mange klubber, og nå har fem lag i kvinnenes og fem lag i mennenes eliteserie havnet i rød kategori.

Christian Sørensen er organisasjonskonsulent i Norges Håndballforbund med ansvar for blant annet klubblisens. Han omtaler utviklingen som bekymringsfull.

– Ja, det kan vi si. Det oppfatter jeg at klubber, interesseorganisasjoner, forbund og alle mener og er oppmerksomme på, sier han til NTB.

Vanskelige tider

Sørensen forteller om sammensatte årsaker til at flere klubber sliter økonomisk.

– Hver klubb er et eget «case», så det er vanskelig å gi et entydig svar på det. Men jeg tror mange i etterkant av pandemien opplever at de økonomiske tidene er tøffere. Det gjenspeiler seg blant annet i sponsormarkedet, som er veldig tøft for mange. Og det er kanskje den viktigste inntektskilden, sier organisasjonskonsulenten – før han forteller om to andre nøkkelutfordringer:

– Man sliter mer enn før med å ha nok tillitsvalgte, frivillige og folk som er med og bidrar. Det er mange som står på og gjør en vanvittig jobb for ingen eller lite penger, men ikke nok. Da får man kanskje ikke gjort alt man ønsker, og så blir det veldig mye belastning på de få som bidrar. Folk blir utslitte, det blir en stor «turnover» på folk og slik sett lite kontinuitet mange steder.

– I tillegg har kostnadene økt. Særlig reisekostnadene har økt ganske kraftig, langt utover KPI (konsumprisindeksen) for øvrig. Så det er jo en sum av at alt dette inntreffer på én gang, men så er det også en varierende situasjon i de forskjellige klubbene.

To starter i minus

De tøffe tidene får sportslige konsekvenser for to herreklubber; Halden og Haslum. Begge blir trukket to poeng i serien neste sesong fordi de ikke har klart å bedre sin økonomi tilstrekkelig.

– Reglementet sier at poengtrekk blir aktuelt når du er i rød kategori for andre gang. Begge de hadde rød kategori i fjor, og så har de hatt et budsjett og en handlingsplan som de opprettet i forbindelse med det. Det har de ikke oppnådd i tilstrekkelig grad i år, og det er det som gir poengtrekk for de to, sier Sørensen.

Haslum har en såkalt spleis-innsamling gående for å få økonomisk støtte. Det samme har blant andre Vipers og Fjellhammer hatt nylig.

I kvinnenes eliteserie er både Follo, Fredrikstad og Gjerpen i rød kategori for annet år på rad, men de har unngått poengtrekk.

– Ser du en trend der flere havner i rød kategori enn før?

– Ja, inntrykket er at det er dårligere enn før. Man må se tilbake til før pandemien for å ha sammenlignbare år, men det ser ut til at det er verre nå enn da, sier Sørensen.

Rødt for mange

I NHFs lisensreglement deles klubbene inn i tre kategorier ut fra blant annet hvor solid økonomien er. Grønn kategori er best, etterfulgt av gul og rød kategori.

Slik er ståa i eliteserien foran neste sesong. Forbundets oversikt ble sist oppdatert 30. mai:

Kvinner:

Rød kategori: Byåsen, Follo, Fredrikstad, Gjerpen, Vipers Kristiansand.

Gul kategori: Larvik.

Grønn kategori: Fana, Molde, Oppsal, Romerike Ravens, Storhamar, Tertnes.

Menn:

Rød kategori: Bækkelaget, Fjellhammer, Halden, Haslum, ØIF Arendal.

Gul kategori: Bergen, Kolstad, Nærbø (arena), Sandnes (arena).

Grønn kategori: Drammen, Follo, Kristiansand, Runar.

Et våkent øye kan oppdage opp at to kvinnelag (Haslum og Sola) og ett herrelag (Elverum) mangler i oversikten. Det skyldes at rapporteringen ennå ikke er fullført.

– Det trenger ikke å være noe dramatikk i det. Det kan være småting i rapporteringen som vi venter på og som ikke har avgjørende betydning. Listen er sist oppdatert 30. mai, og etter det er Elverum tildelt grønn kategori, sier Sørensen.