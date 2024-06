Hovland på delt andreplass i Memorial tross puttetrøbbel på dag to

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hovland startet runden fredag med tre hull på par, før han gikk ett slag over par og røk på en bogey på det fjerde hullet. Etter par på hull fem tok han seg inn med birdier på sjette og sjuende hull, før det igjen ble en bogey på hull åtte og par på hull ni.

På andre del av runden ble det birdier for nordmannen på hullene 13, 15 og 18. Dermed endte han runden tre slag under par, og han ligger nå totalt seks slag under par.

Hovland deler plasseringen med canadiske Adam Hadwin, som ledet etter første runden, men bare klarte par på runde to. Verdensener Scottie Scheffler leder, ni slag under par.

Discovery-kommentator Per Haugsrud mener Hovland burde ha vært to til tre slag bedre i fredagsrunden.

– Han har kanskje ikke spilt drømmegolf, men han har spilt mer enn godt nok for å ligge oppe sammen med Scheffler. Jeg har nesten mistet telling på hvor mange putter han har hatt på hullkanten i dag, sier Haugsrud til Eurosport.

– Vi får se positivt på det. Han har mange slag å gå på. Likevel ligger han rett bak, sier medkommentator Henrik Bjørnstad.

I fjor vant Hovland Memorial Tournament etter omspill. Han har selv omtalt turneringen som en av de tøffeste på PGA-touren. Årets turnering fortsetter med den tredje av fire runder lørdag.

