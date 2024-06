Ruud vant over Etcheverry og egen frustrasjon: – Følte meg sterk

Med sifrene 6-4, 1-6, 6-2, 6-2 tok han seg til åttedelsfinale, som spilles mandag. Kampen varte to timer og 46 minutter og var ferdig først ti på ett natt til søndag.

Ruuds 24-årige motstander spilte seg til 18 bruddballer og vant seks av dem, men til slutt måtte han gi tapt for nordmannen for tredje gang på like mange kamper.

– Når det spilles best av fem sett, blir det ofte litt berg-og-dalbane. Det er vanskelig å holde jevnt nivå i hele kampen, men jeg startet bra og avsluttet bra, og det er det viktigste. Til slutt følte jeg meg sterk og spilte god tennis, sa Ruud i seiersintervjuet vist på Discovery.

Underveis klaget han til dommeren over at ballguttene lot det bli for mye grus på ballene, men han ville ikke si noe om det etter kampen. Sen kampstart kommenterte han derimot.

Takket publikum

– Jeg elsker tennis, og jeg elsker Roland-Garros. Jeg vet ikke om jeg elsker å spille tennis klokka ett om natta, men tilskuerne er fantastiske. Takk for at dere kom, sa han til applaus fra dem som fortsatt holdt ut på Suzanne-Lenglen-banens tribuner.

Neste motstander blir amerikanske Taylor Fritz, som er nummer 12 på ATP-rankingen. Han slo greske Thanasi Kokkinakis i en femsettskamp som varte i nesten fire timer.

Ruud har møtt den amerikanske 26-åringen en gang tidligere. Han vant i tiebreak i avgjørende sett i ATP-sluttspillets gruppespill i 2022.

– Målet i Grand Slam-turneringer er alltid å komme til 2. uke, og nå er jeg der. Jeg har gode minner fra de siste årene, og jeg håper jeg kan gjenta det, sa nordmannen.

Vinner Ruud også den kampen, ligger det an til å bli kvartfinale mot verdensener Novak Djokovic.

Brudd på brudd

Etcheverry oppnådde deuce i Ruuds serve allerede i kampens første game, men det var Ruud som i neste game skaffet seg tre bruddballer på 0-40 og brøt til 2-0-ledelse.

Overtaket varte ikke lenge, for i neste game ga Ruuds dobbeltfeil motstanderen en bruddball han utnyttet. Ingen av spillerne var helt komfortable i egen serve, og det skulle bli hele fem servebrudd i det første settet.

Ruud brøt til 4-2, men Etcheverry brøt tilbake da nordmannen servet for settet på 5-4. Det hjalp ikke mye, for Ruud brøt til settseier 6-4 etter 51 minutter.

Nordmannen klaget til dommeren over at det var for mye grus på ballene og at det ikke gikk å få ordentlig fart på dem.

Etcheverry hadde mange flere bruddballer enn Ruud i det første settet, men utnyttet dem dårligere. I 2. sett var det bare han som skulle greie å bryte. Ruud holdt serven til 1-0, men så ble han brutt tre ganger på rad, og argentineren vant settet 6-1.

Tente publikum

Etter å ha latt det settet fare, og tilsynelatende slitt litt med humøret, gnistret Ruud til igjen i tredje sett. Han brøt umiddelbart til 1-0-ledelse.

Så satte Ruud fyr på publikum ved å avgjøre en spektakulær ballveksling, som inneholdt flere volleyslag ved nett, med et vinnerslag mellom beina. Via 2-0 holdt han serven til 4-2 og brøt deretter til 5-2 i et game hvor han vant fire poeng på rad fra 15-40.

Ruud måtte avverge en bruddball før han servet hjem 3. sett til 6-2 på den fjerde settballen. I fjerde sett brøt han igjen i første forsøk. Etcheverry brøt tilbake til 2-2, men Etter Ruuds brudd til 3-2 var nordmannen overlegen.

Ruud hadde 11 bruddballer i kampen og vant åtte av dem.









(©NTB)