Lørdagens direkte TV-sport: Mesterligafinale og Casper Ruud i tredje runde i Paris

10.05: Motorsport, MotoGP, trening og kvalifisering til Italia Grand Prix. (Vsport3)

11.00: Tennis, Roland-Garros hele dagen (grus, 53,48 mill. euro) i Paris, Frankrike (årets 2. Grand Slam-turnering), 7. dag fra 11.00: 3. runde kvinner og menn. Casper Ruud møter argentinske Tomas Etcheverry på Suzanne-Lenglen-banen i ettermiddag, tidligst klokka 17.00. (Eurosport 1, også Eurosport N fra 12.00)

12.45: Motorsport, Moto3, kvalifisering til italia Grand Prix. Moto2 kvalifisering 13.45. (Vsport3)

13.00: Golf, European Open (2,5 mill. dollar), europatour menn i Hamburg, Tyskland (til 2/6) med Espen Kofstad og Kristian Krogh Johannessen i feltet. (Vsport Golf)

14.30: Hestesport, hesteveddeløpet Epsom Open. (Vsport+)

15.00: Motorsport, MotoGP, sprintrace. (Vsport3)

16.55: Sjakk, Norway Chess i Finansparken, Stavanger, 5. runde (17.00): Magnus Carlsen, Norge – Alireza Firouzja, Frankrike, Ding Liren, Kina – Hikaru Nakamura, USA, Rameshbabu Praggnanandhaa, India – Fabiano Caruana, USA. (TV2 Sport2)

17.00: Tennis, Roland-Garros fortsetter i Paris. Her kommer kampen mellom Casper Ruud og Tomas Etcheverry inn i tablået. (Eurosport 1 og Eurosport N)

19.00: Golf, US Open kvinner (11 mill. dollar) i Lancaster, Pennsylvania (til 2/6), årets 2. majorturnering for kvinner med Celine Borge i aksjon. (Vsport Golf)

21.00: Fotball, Mesterligaen menn, finale i London: Borussia Dortmund – Real Madrid fra Wembley stadium. Og vi har altså en nordmann i denne finalen når Julian Ryerson fra Lyngdal tar plass i backrekka til tyskerne. (TV2 Direkte)

21.00: Golf. Canadian Open (9,4 mill. dollar), PGA-turnering menn i Hamilton, Ontario. (Eurosport 1)

22.00: Motorsport, Nascar Xfinity Center. (Vsport3)

22.00: Ishockey, NHL-sluttspillet, semifinale, kamp 6: Eastern Conference: Florida Panthers – New York Rangers fra Amerant Bank Arena. Hjemmelaget leder 3-2 i kamper etter seieren i New York torsdag. Så her er det matchball. (Vsport1)