Salvesen matchvinner mot gamleklubben – beroliger fansen etter smell

Lars-Jørgen Salvesen ble avgjørende mot sitt tidligere lag. Etter en sjansefattig 1. omgang kom vinnermålet ti minutter etter pause da Salvesen la ballen i lengste hjørne på pasning fra Sondre Auklend. Linjedommeren markerte først for offside, men VAR grep inn og godkjente scoringen til tross for at det tok en del tid.

– Det føltes som jeg var offside, men heldigvis ble det mål, sa Salvesen til TV 2. Han spilte for Godset i tre år fram til 2022.

På tampen måtte målscoreren byttes ut med en smell i kneet. TV-bildene viste at spissen satt seg ned uten å ha vært i kontakt med en annen spiller.

– Det er ingen fare, sa Salvesen.

Publikum var tydelige misfornøyde over tidsbruken rundt VAR-sjekken.

– Dette er det man ikke ønsker med VAR, sa TV 2-ekspert Morten Langli.

Slo tilbake

– Det er utrolig deilig. Det var en mental øvelse for begge lag. Det var to slitne lag etter tøffe midtukekamper. Vi er hakket hvassere enn dem, og vi dominerer i 2. omgang, sa Viking-kaptein Zlatko Tripic til TV 2.

Med seieren fikk Viking slått tilbake etter at det i midtuken ble stopp i NM med 2-4-tap mot Levanger på bortebane.

Viking har derimot kun tapt for Bodø/Glimt i ligaen denne sesongen. Stavanger-klubben står med tolv poeng etter sju kamper og er sju poeng bak serieleder Glimt. Det holder til en femteplass.

Målsterke FFK neste

Godset måtte på sin side tåle sitt første hjemmetap i serien denne sesongen. Tidligere har de slått Rosenborg 1-0 og spilt 2-2 mot Kristiansund.

Drammenserne har ti poeng etter å ha gått på sitt tredje nederlag. Godset røk ut av cupen i midtuken etter 3-4 for Lillestrøm.

Godset gjester Fredrikstad i neste runde, mens Viking tar imot Lillestrøm. Fredrikstad scoret fire ganger mot KFUM Oslo søndag.