Moesgaard byttet ut fire til pause: - Jeg savnet respons

EKEBERG (Dagsavisen): – Det var jo uakseptabelt det vil holdt på med, sier han til Dagsavisen når nederlaget har sunket inn og han ikke går på finta at det var en trøst å vinne 2. omgang. KFUMs andre seriekamp hjemme på Ekeberg ble til dels gitt bort og tapt før pause. Det endte 1–4 for Fredrikstad.

– Hva var det verste utpå her?

– Når vi gir bort to scoringer tidlig forventer jeg at spillerne står opp og går i seg selv. Jeg ser ikke noe svar, vi slipper inn to enkle mål til og da må jeg som trener ta noen grep, utdyper Johannes Moesgaard om hvorfor han følte seg tvunget til å bytte ut fire mann til pause.

Ny kvartett inn

Kvartetten Håkon Hoseth, Shola Akinyemi, Sverre Sandal og Kristoffer Lassen Harrison måtte alle skifte etter første omgang.

Men Moesgaard peker ikke bare på dem når flausen skal forklares.

Han satte inn Ayoub Aleesami, David Hickson, Moussa Njie og Adnan Hadzic. Han fikk svar i den forstand at laget vant annen omgang 1–0 etter et straffespark ved Remi-Andre Svindland.

– Vi stiller ikke med noe B-lag utpå der, vi har bærebjelker på banen og vi skal tåle å ha spillere ute med skader. Men da må de som kommer inn respondere. Denne første omgangen ble jo bare pinlig, sier han.

Petter Nosa Dahl viser hvordan KFUM-spillerne hadde det etter 1-4 tapet. (Thomas Andersen/NTB)

Usikkert med Rasch

Han kan ikke garantere at kaptein Robin Rasch er tilbake allerede til kampen mot Rosenborg på Lerkendal 16. mai. Det blir avgjort de neste dagene.

Keeper Emil Ødegaard har hatt en frisk start i Eliteserien på Ekeberg. I den første kampen mot Brann ble han stygt kvestet av Bård Finne med en hodesmell, her slapp han inn to mål før alle på arenaen hadde satt seg.

– Ved den første (corner rett i mål) mener jeg at vi har nok spillere til å få unna den ballen, jeg skal egentlig ikke være borte i hjørnet der. Men vi blir alle passive. Den andre er klokkeklar min feil. Jeg er en keeper som liker å gå ut i feltet, feilberegner og tar det skrittet til siden som er nok, sier Ødegaard til Dagsavisen.

Dermed gikk Morten Bjørlos frispark fra 30 meter rett i mål. Det var heller ingen mur i veien.

– Da er det bare å samle seg og konsentrere seg om fortsettelsen. I dette gamet må man reise seg etter smeller, sier Ødegaard.

Johannes Moesgaard var fortvilet over det som ble vist foran 3200 tilskuere, men vet at laget vil reise seg.

– Vi er i Eliteserien og en del av dette er å håndtere tap, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen