Bruddseier i Giroen etter at Foss gikk i bakken: – For en skrell

Onsdagens 178 kilometer lange etappe gikk fra Genova, over den 3.-kategoriserte stigningen Passo del Bracco, og inn til Lucca. Der ble det hele avgjort mellom de fire rytterne som hadde sittet i brudd.

Thomas tok seieren foran danske Kasper Valgren, som ble nummer to. Italienske Andrea Pietrobon kompletterte pallen.

– For et bruddkupp, for en skrell. Thomas vinner og tar Cofidis' første seier i årets sesong, sa Discovery-kommentator Theis Magelssen.

Lang lagtempo

– Det var som en lang, lang, lang lagtempo. Jeg kan ikke tro at vi greide det. Det var veldig tungt mot slutten, og det var full gass i hver føring, sa Thomas.

77 kilometer fra mål ble det etablert et firemannsbrudd med blant andre Valgren. 50 kilometer senere gikk Tobias Foss og seks andre løpere i bakken, noe som sinket hovedfeltet betraktelig.

Dermed kunne bruddet øke ledelsen sin, før de til slutt måtte gjøre opp seg imellom. Thomas, som har fire VM-gull i banesykling, tok sin første etappeseier i et Grand Tour-ritt.

Langt bak

Foss slet seg i mål nesten 13 minutter etter vinneren etter den ubeleilige velten. Ineos-rytterens største sjanse på en topplassering er torsdagens tempoetappe fra Foligno til Perugia. Foss ble verdensmester på tempo i 2022.

Tirsdag måtte den norske Bahrain-Victorious-rytteren Torstein Træen bryte rittet som følge av en velt på åpningsetappen. Træen var én av tre norske ryttere i årets Giro-felt. De to andre er Vegard Stake Laengen (UAE) og Foss.

Det er uendret i tetstriden sammenlagt etter onsdagens etappe. UAE-stjernen Tadej Pogacar leder med 46 sekunder ned til Ineos-kaptein Geraint Thomas.