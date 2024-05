Griner om fangenskapet i Russland: – Ville ta mitt eget liv

Amerikaneren gir for første gang et dypere innblikk i hvordan det var å sitte i varetekt gjennom mange måneder i 2022. Først på tampen av året ble 33-åringen løslatt i en fangeutveksling.

– Jeg ville ta mitt eget liv mer enn én gang de første ukene. Jeg følte veldig for å komme meg bort derifra, sier Griner i et timelangt intervju på ABC.

Av blant annet frykt for at russiske myndigheter ikke kom til å utlevere liket hennes til familien, bestemte Griner seg for å holde seg i live.

Ble dømt

Marerittet i Russland startet da hun ble pågrepet på flyplassen i Moskva med cannabisolje for e-sigaretter i bagasjen.

Før løslatelsen ble Griner dømt til ni års fengsel for narkotikasmugling.

Hun ble arrestert samme måned som da den russiske invasjonen av Ukraina startet. Krigen førte til økt spenning mellom Russland og USA, og det gjorde ikke Griners situasjon lettere.

Skrev til Putin

Griner forteller at hun måtte skrive til Russlands president Vladimir Putin for å bli satt fri.

– De tvang meg til å skrive brevet. Det var på russisk, og jeg måtte be om tilgivelse og takke deres såkalte store leder. Jeg ville det ikke, men samtidig ville jeg hjem.

I mai i fjor gjorde Griner comeback som basketballspiller. Hun spiller til daglig for Phoenix Mercury.

