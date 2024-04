Barcelona klar for Champions League-finale – vendte til seier etter vanskelig utgangspunkt

Barcelona var i en uvant posisjon i lørdagens returoppgjør etter å ha tapt 0-1 på hjemmebane, men slo tilbake og vendte til seier i dobbeltoppgjøret.

Aitana Bonmatí sørget for balanse i regnskapet i førsteomgangen, før Chelsea ble redusert til ti like før timen spilt.

Da lå alt til rette for at svenske Fridolina Rolfö skulle avgjøre det hele fra straffemerket og sende den forsvarende Champions League-mesteren til en ny finale.

Både Graham Hansen og Syrstad Engen startet oppgjøret for gjestene, mens Guro Reiten kom på banen for Chelsea like etter timen spilt. Maren Mjelde forble på benken for hjemmelaget.

Etter halvspilt førsteomgang satt den første i nettet for katalanerne. Keira Walsh snappet opp en dårlig klarering fra Chelsea-forsvaret og spilte videre til Bonmatí. Sistnevnte driblet Niamh Charles før hun sendte ballen inn i det lengste hjørnet.

To gule

Chelsea hevet seg og skapte flere muligheter, og Sjoeke Nüsken fikk en enorm mulighet til å servere Lauren James foran mål. Tyskeren bommet imidlertid på pasningen, og Barcelona slapp med skrekken.

Chelsea holdt trykket oppe og Nüsken var så nærme som stolpen like før timen spilt. Hjemmepublikumet øynet muligheten til å ta tilbake ledelsen i dobbeltoppgjøret, men håpet skulle svinne da Kadeisha Buchanan fikk sitt andre gule kort like etterpå.

Vondt ble til verre da Bonmatí gikk over ende i feltet og dommeren pekte på ellevemetersmerket. Rolfö sendte keeperen feil vei og ordnet 2-0 i kampen.

Reprise

Chelsea skaffet seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret da de frustrerte seiersvante Barcelona-spillere og sikret 1-0-seier på fremmed gress. Det var katalanernes første tap siden nederlaget mot Madrid CFF i mai 2023.

Chelsea og Barcelona møttes også i semifinalen i forrige sesongs mesterligaturnering. Da gikk Graham Hansen og lagvenninnene seirende ut med knepne 2-1 sammenlagt, slik også årets dobbeltoppgjør endte.

Finalen spilles i Bilbao 25. mai. Der møter Barcelona vinneren av Lyon og Paris Saint-Germain.





(©NTB)