Fredagens direkte TV-sport: Sykling og håndball-sluttspill

05.00: Golf, DP World Tour. Dag 2 av ISPS Handa Championship, fra Ishioka Golf Club, Omitama, Japan. (V Sport Golf)

10.35: Motorsport, Moto GP. Fri trening 1, Spanias Grand Prix. Fra Circuito de Jerez – Ángel Nieto, Jerez. (V Sport 3)

11.00: Snooker, VM. Dag 7, fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport 1)

13.00: Golf, Ladies European Tour. Dag 1 av Investec South African Women’s Open, fra Steenberg Golf Club, Cape Town. (V Sport Golf)

13.30: Sykkel, Europatouren. Tyrkia rundt, sjette etappe: Kuşadası – Manisa (160.1km). Fjelletappe. UNO X-laget er ikke med, og da er Carl Fredrik Hagen (bildet) eneste norske representant. (Eurosport 1)

15.00: Motorsport, Moto GP. Trening, Spanias Grand Prix. Fra Circuito de Jerez – Ángel Nieto, Jerez. (V Sport 3)

15.30: Sykkel, UCI World Tour. Romandie rundt, tredje etappe: Oron – Oron (15.5km). Individuell tempo. UNO X-laget er ikke med, og da er Johannes Staune-Mittet eneste norske representant. (Eurosport Norge)

15.30: Snooker, VM. Dag 7 fortsetter, fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport 1)

18.15: Håndball, NM sluttspill menn. Semifinale, kamp 1: Elverum – Arendal, fra Terningen Arena, Elverum. (TV2 Sport 2)

18.30: Ishockey, treningskamp, Norge – Danmark. Norge fortsetter oppkjøringen inn mot hockey-VM, og møter Danmark i den første av to kamper i Varner Arena denne helgen. (TV2 Sport 1)

18.30: Fotball, tysk Bundesliga 2. Runde 31: Hertha Berlin – Hannover 96, fra Olympiastadion, Berlin. (V Sport 1)

20.00: Snooker, VM. Dag 7 kveldssesjon, fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport 1)

20.30: Fotball, tysk Bundesliga 2. Runde 31: Bochum – Hoffenheim, fra Ruhrstadion, Bochum. (V Sport 1)

20.30: Fotball, La Liga 2. Runde 37: FC Andorra – Racing Santander, fra Estadi Nacional, Andorra la Vella. (V Sport 1)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 33: Real Sociedad – Real Madrid, fra Reale Arena, San Sebastian. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, Championship. Runde 45: Queens Park Rangers – Leeds United, fra Loftus Road, London. (V Sport 2)

21.30: Golf, PGA Tour. Dag 2 av Zurich Classic of New Orleans, fra TPC Louisiana i Avondale, New Orleans. (Eurosport Norge). Lagturnering, uten Viktor Hovland på start. (Eurosport Norge)

00.30: Golf, LPGA Tour. Dag 1 av JM Eagle LA Championship, fra Wilshire Country Club, Los Angeles. (V Sport Golf)

01.00: Ishockey, NHL sluttspill. Kvartfinale, kamp 3: Washington Capitols – New York Rangers, fra Capital One Arena, Washington. Capitols ligger under 0-2 i kamper, og må vinne. (V Sport 2)

01.30: Ishockey, NHL sluttspill. Kvartfinale, kamp 3: Nashville Predators – Vancouver Canucks, fra Bridgestone Arena, Nashville. Her har lagene vunnet en kamp hver. (V Sport 2)

04.00: Ishockey, NHL sluttspill. Kvartfinale, kamp 3: Colorado Avalanche – Winnipeg Jets, fra Ball Arena, Denver, Colorado. Her har lagene vunnet en kamp hver. (V Sport 2)

04.30: Ishockey, NHL sluttspill. Kvartfinale, kamp 3: Los Angeles Kings – Edmonton Oilers, fra Crypto.com Arena, Los Angeles. (V Sport 2)