LIV-direktøren avkrefter McIlroy-tilbud: – Helt normalt med litt støy

I begynnelsen av forrige uke sirkulerte det spekulasjoner om at McIlroy angivelig skulle være nær en overgang fra PGA- til LIV-touren i en avtale verdt 680 millioner pund.

Nordiren var tidlig ute og avkreftet ryktene. Det samme gjør nå LIV-direktør Norman.

– Han har aldri fått et tilbud fra oss. Det er helt normalt med litt støy i denne bransjen, svarte Norman kort da han møtte pressen i Adelaide.

Han er imidlertid ikke fremmed for å diskutere mulighetene med McIlroy dersom 34-åringen på et senere tidspunkt skulle endre mening.

– Hvis han ønsker å sette seg ned med oss og prate, så gjør vi gjerne det. Helt klart. Det samme vil vi gjøre med en hvilken som helst annen spiller som ønsker å spille her, forklarer Norman.

LIV-direktøren avslørte samtidig at han nylig hadde en overgangsprat med en profilert PGA-spiller. Noen avtale kom imidlertid aldri i havn.

– Han ble imponert, men etter to dager ringte han meg tilbake og sa at han ønsket å bli værende på PGA-touren. Da svarte jeg at døren alltid står åpen hvis han ønsker å prate med oss igjen.

LIV-touren, som støttes av det saudiarabiske investeringsfondet (PIF), startet opp i 2022. Siden har flere store stjerner meldt overgang til den pengestinne touren.

