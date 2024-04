Fredagens direkte TV-sport: Tredje NM-finale i ishockey

05.30: Motorsport, Formel 1, første treningsrunde foran Kina Grand Prix i Shanghai. (Vsport1)

09.15: Motorsport, Formel 1, kvalifisering til sprintløpet i Kina Grand Prix i Shanghai. (Vsport1)

12.30: Golf, Golf, Saudi Open, 3. runde fra Riyadh Golf Club. (Vsport Golf)

13.30: Sykling, Tour of the Alps menn i Italia og Østerrike: 5. og siste etappe, 118,6 km Levico Terme – Levico Terme. (Eurosport N)

14.00: Fotball, Uefa Youth League, semifinale: Olympiakos U19 - Nantes U19. (TV2 Sport1)

16.00: Golf, LPGA-turneringen The Chevron Championship fra Carlton Woods. Årets første majorturnering kvinner (5,2 mill. dollar) fortsetter. (Vsport Golf)

18.00: Fotball, Toppserien kvinner (4. runde): Lyn – LSK Kvinner fra Kringsjå kunstgress. Lyn har kommet skjevt ut og jakter sesongens første seier. (TV2 Sport1)

19.00: Ishockey, NM-sluttspillet menn, finale 3. kamp (best av 7): Storhamar – Vålerenga fra CC Amfi. etter at Vålerenga slo tilbake i onsdagens kamp står det 1-1 etter to kamper og fornyet håp hos VIF-supporterne. Keeper Tobias Breivold (bildet) blir en naturlig nøkkelspiller for bortelaget i et fullstappet CC Amfi. (TV2 Sport2)

20.00: Håndball, tysk Bundesliga menn (29. runde): Flensburg-Handewitt – Magdeburg. (Vsport+)

20.00: Golf, PGA-turnering menn (20 mill. dollar) i Hilton Head Island, South Carolina. (Eurosport N)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn (30. runde): Eintracht Frankfurt – Augsburg fra Deutsche Bank Park. (Vsport1)

20.30: Fotball, spansk Segundo Division: CD Tenerife – Leganes fra Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (32. runde): Athletic Bilbao – Granada fra Estadio San Mamés. (TV2 Sport1)

21.00: Fotball, engelsk League One menn (45. runde): Oxford – Stevenage fra Kassam Stadium. (Vsport2)

00.00: Golf, Golf, LPGA-turneringen The Chevron Championship fra Carlton Woods. Årets første majorturnering kvinner (5,2 mill. dollar) fortsetter. (Vsport Golf)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen