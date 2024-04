Torsdagens direkte TV-sport. Kan Liverpool hente opp 0-3?

12.30: Golf, Saudi Open, 2. runde fra Riyadh Golf Club. (Vsport Golf)

13.30: Sykling, Tour of the Alps menn i Italia og Østerrike: 4. etappe, 141,3 km Laives – Borgo Valsugana. (Eurosport N)

16.00: Golf, LPGA-turneringen The Chevron Championship fra Carlton Woods. Årets første majorturnering kvinner (5,2 mill. dollar) med Celine Borge i feltet. (Vsport Golf)

18.00: Håndball, trekning av EM-sluttspillet kvinner i Wien, Østerrike. Da får vi vite hvilke motstandere Norge skal møte. (Vsport+)

18.15: Håndball, Eliteserien kvinner (25. runde): Sola – Storhamar fra Sola. (TV2 Sport2)

18.45: Fotball, Conferenceligaen menn, kvartfinaler 2. kamp: Lille – Aston Villa fra Stade Pierre Mauroy. Villa leder 2-1. (Vsport1), Fiorentina – Viktoria Plzen fra Stadio Artemio Franchi. Her står det 0-0. (Vsport2)

19.00: Basketball, NM-sluttspillet menn, finale 3. kamp (best av 5): Fyllingen – Bærum fra Fyllingsdalshallen. Hjemmelaget leder 2-0 i kamper og kan ta NM-tittelen her. (TV2 Sport1)

20.00: Golf, PGA-turnering menn (20 mill. dollar) i Hilton Head Island, South Carolina. (Eurosport N)

20.00: Darts, Premier League darts fra Rotterdam. (Vsport+)

21.00: Fotball, Europaligaen menn, kvartfinaler 2. kamp: Atalanta – Liverpool fra Stadio di Bergamo. Hjemmelaget leder 3-0 og Liverpool trenger et lite mirakel her. Men det har de jo fått til før i Europa. (3+), West Ham – Bayer Leverkusen fra London Stadium. De ferske tyske seriemestrene kommer med en 2-0 ledelse til London. (Vsport1), Roma – AC Milan fra Stadio Olimpico. Hjemmelaget leder 1-0. (Vsport2), Marseille – Benfica fra Stade de Marseille. Her leder bortelaget 2-1. (Vsport3)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Minnesota Wild – Seattle Kraken fra Xcel Energy Center. Dette er siste kamp i grunnspillet og Mats Zuccarellos hjemmelag kommer som kjent ikke til sluttspillet. (Vsport1)

